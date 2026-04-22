مؤسسة غيتس تراجع علاقاتها بإبستين وتطورات رياضية متنوعة

تراجع مؤسسة غيتس علاقاتها مع إبستين بعد الكشف عن رسائل إلكترونية مثيرة للقلق، بالإضافة إلى نتائج مباريات دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، وإطلاق برنامج رقمي جديد، وتطورات في انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

تُراجع مؤسسة بيل وميليندا غيتس علاقاتها مع جيفري إبستين بعد الكشف عن رسائل إلكترونية تثير قلق الممولين. يأتي هذا التحرك في أعقاب تداول معلومات جديدة حول علاقات إبستين المشبوهة، مما دفع المؤسسة إلى إعادة تقييم مدى ملاءمة استمرار التعاون مع الأفراد والكيانات المرتبطة به.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة استجابة للضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسة، والتي تطالب بالشفافية والمساءلة في جميع جوانب عملها. وفي سياق آخر، أقر يونس علي، مدرب فريق الأهلي القطري، بأحقية النصر في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، مشيراً إلى أن فريقه لم ينجح في استثمار الفرص التي سنحت له، فيما كان التفوق البدني عاملاً حاسماً في نتيجة اللقاء.

وتلقى الأهلي القطري خسارة ثقيلة قوامها خمسة أهداف لهدف في نصف نهائي البطولة من أمام النصر في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد زعبيل في مدينة دبي الإماراتية. وأضاف يونس علي أن فريقه خلق العديد من الفرص، لكنه لم يستغلها، وأن النصر نجح في استغلال فرصهم بشكل مثالي. كما شهدت الأحداث الرياضية الأخرى، تأكيد جوزيه غوميز مدرب الفتح على أهمية مباراة فريقه ضد الخليج، واصفاً إياها بمباراة 6 نقاط.

من جهته، شدد فابيو كاريلي مدرب ضمك على أهمية مواجهة فريقه أمام الأخدود، واصفاً إياها بـ«المفتاح» لضمان البقاء في الدوري السعودي للمحترفين. بالإضافة إلى ذلك، أطلق صندوق الاستثمارات العامة واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) برنامج (خطة اللعبة التالية) الرقمي. وفي أخبار أخرى، كشفت مصادر عن إغلاق ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الرياضية عقب استضافته نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى صعيد دوري التحدي الآسيوي، واصل نادي الكويت عروضه القوية ونجح في حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على موراس يونايتد بنتيجة 2-1. وأخيراً، تشهد انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم المقررة في 20 مايو جدلاً متصاعداً بين الأندية حول أهلية اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية





مؤسسة غيتس جيفري إبستين دوري أبطال آسيا الأهلي القطري النصر الدوري السعودي الفتح ضمك الاتحاد الكويتي لكرة القدم

