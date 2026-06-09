مؤسسة مجتمع جميل السعودية والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يوقعان مذكرة تفاهم لدمج الفنون في الرعاية الصحية

وقعت مؤسسة مجتمع جميل السعودية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عبر معمل جميل للفنون والصحة، بهدف توظيف الفنون المبنية على الأدلة العلمية لتحسين الصحة النفسية وجودة الحياة في المملكة، بما ينسجم مع رؤية 2030.

أعلنت مؤسسة مجتمع جميل السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ، وذلك عبر معمل جميل للفنون والصحة، بهدف توظيف الفنون المبنية على الأدلة العلمية لتحسين الصحة النفسية وجودة الحياة في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه المذكرة كخطوة استراتيجية نحو دمج الفنون ضمن منظومة خدمات الصحة النفسية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وتنص الاتفاقية على تنظيم برامج تدريبية ودورات منتظمة لمقدمي الرعاية الصحية في مجالات الفنون والصحة النفسية، بهدف تعزيز الوعي بدور الفنون في دعم التعافي والوقاية من الاضطرابات النفسية. تعمل هذه الشراكة على ترسيخ مفهوم جديد في الرعاية الصحية يعتمد على الاستفادة من الفنون كأداة علاجية مبنية على الأدلة.

وقد سبق لمعمل جميل للفنون والصحة، بالتعاون مع جامعة نيويورك، أن أطلق أول برنامج تدريبي من نوعه في المملكة بعنوان "مقدمة في الفنون والصحة" في ديسمبر 2025 في حي جميل بجدة، بمشاركة أربعين متخصصاً من قطاع الرعاية الصحية. يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من استخدام الفنون في علاج الأطفال وكبار السن والعاملين في القطاع الصحي، مما يعزز دور الفنون كجزء مكمل للعلاجات التقليدية. ويشمل البرنامج خبرات محلية ودولية، حيث جمع نخبة من الأطباء والفنانين والمعالجين النفسيين لتبادل الخبرات.

من جانبها، أكدت الدكتورة مي طيبة، عضو مجلس الأمناء في مجتمع جميل السعودية، أن بناء الشراكات يعد محوراً أساسياً في نهج المؤسسة، وأن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز مبادرات الرفاه المجتمعي من خلال أدوات مبتكرة. بدوره، قال الدكتور عبد الحميد الحبيب، المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، إن المركز يعمل باستمرار على توطين أفضل الممارسات الدولية في الرعاية النفسية، ويثمن دور المبادرات المستقلة التي تتقاطع مع أهدافه.

وأضاف ستيفن ستابليتون، المدير المشارك لمعمل جميل للفنون والصحة، أن هذه الشراكة تعكس التزاماً بإحداث تغيير منهجي واسع من خلال ترسيخ مهارات قائمة على الأدلة داخل القطاع الصحي السعودي. وترتكز المذكرة على نتائج المائدة المستديرة "التشافي بالفنون - النسخة العربية" التي استضافتها وزارة الصحة السعودية في عام 2023، مما أرسى قاعدة علمية للتعاون الحالي. ويذكر أن معمل جميل للفنون والصحة تأسس في 2023 بمبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية وجامعة نيويورك و‎مؤسسة كالتشر رانرز ومجتمع جميل.

ويعمل المعمل على تعزيز دمج الفنون في الأنظمة الصحية عالمياً، وقد كشف في أكتوبر 2025 عن سلسلة عالمية مشتركة مع مجلة ذي لانسيت حول الفوائد الصحية للفنون خلال مشاركته في منتدى الصحة العالمي في الرياض





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الفنون الصحة النفسية الشراكة رؤية 2030 الرعاية الصحية

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