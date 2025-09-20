مؤتمر الأمم المتحدة يضع ضغوطاً على إسرائيل.. وهجمات روسية مكثفة على أوكرانيا

في نيويورك، يتجه مؤتمر الأمم المتحدة إلى زيادة الضغط على إسرائيل بشأن حرب غزة، مع اعترافات متوقعة بدولة فلسطين. في المقابل، تشن روسيا هجمات مكثفة على أوكرانيا، مما يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن مؤتمر حل الدولتين في نيويورك قد يزيد الضغط على إسرائيل بشأن حرب غزة . صرحت بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، لإذاعة «دويتشلاند فونك» الألمانية بأن العديد من الدول ستعبر خلال المؤتمر عن رفضها «لانتهاكات القانون الدولي المتكررة»، مثل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة أو ال هجمات على المناطق المدنية. أشارت بيربوك إلى أن التعاون الدولي والضغط المستمر قد يحققان تقدماً ملموساً.

من المقرر أن تبدأ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك، بمشاركة نحو 150 رئيس دولة وحكومة. تخطط دول رئيسية مثل فرنسا وبلجيكا وكندا للاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر، وهو ما ترفضه إسرائيل وتعتبره بمثابة «مكافأة لحركة حماس». أكدت بيربوك أن الاعتراف وحده غير كافٍ، ولكنها اعتبرت أن المطالب التي أيدتها 142 دولة في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط خطوة محورية. تضمنت الوثيقة المطالبة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن و إنهاء حكم حماس في غزة و انسحاب الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إدانة هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. أوضحت بيربوك أن موقفها، انطلاقاً من منصبها في الأمم المتحدة، يمثل موقف غالبية الدول الأعضاء، مؤكدةً أن رؤيتها لحل الدولتين لم تتغير، معتبرةً أن أمن إسرائيل مرتبط بأمن الفلسطينيين، وبالمثل، لا يمكن للفلسطينيين الحصول على دولتهم المستقلة إلا إذا ضمنوا وجود إسرائيل. يعتمد «حل الدولتين» على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، وهو ما يعارضه كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس. في سياق آخر، ظهرت النائبة الهولندية إستر أويهاند مرتديةً قميصاً يحمل ألوان العلم الفلسطيني في البرلمان الهولندي، مما أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. في تطور آخر، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستعترف رسمياً بدولة فلسطين يوم الأحد المقبل، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. في سياق متصل، منعت الولايات المتحدة، للمرة السادسة، صدور قرار من مجلس الأمن يدعم إنهاء الحرب في غزة، ولجأت إلى حق النقض (الفيتو)، في ظل جمود مفاوضات الهدنة. يتوقع أن يشهد مؤتمر نيويورك اعتراف 10 دول على الأقل بدولة فلسطين، وتصف باريس ما سيحدث بأنه «إنجاز تاريخي»، على الرغم من العراقيل التي تواجه مبادرة حل الدولتين. من جهته، دقّ مسؤول إسباني رفيع المستوى ناقوس الخطر قبل انعقاد الأسبوع الوزاري في نيويورك، محذرًا من التمادي الإسرائيلي في انتهاك القوانين والأعراف المتعلقة بغزة. في سياق آخر، هاجمت روسيا أوكرانيا بهجمات مكثفة خلال الليل بطائرات مسيرة وصواريخ. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. في المقابل، أعلن فياتشيسلاف فيدوريشيف، حاكم منطقة سامارا الروسية، عن هجوم بطائرات مسيرة على منشآت الوقود والطاقة في المنطقة. أشار زيلينسكي إلى أن روسيا أطلقت نحو 580 طائرة مسيرة و40 صاروخاً، مستهدفةً البنية التحتية الأوكرانية، والشركات المدنية، والمناطق السكنية. وصف زيلينسكي الهجمات بأنها استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين وتدمير البنية التحتية. أشار مسؤولون محليون إلى مقتل شخص وإصابة 26 على الأقل في مدينة دنيبرو. كما تم إسقاط طائرة مسيرة روسية فوق كييف أثناء الغارات الجوية المكثفة





