مأساة يائسة: رجل يحمل جثة شقيقته إلى البنك لإثبات وفاتها في الهند

في محاولة يائسة للحصول على مدخرات شقيقته المتوفاة، لجأ رجل من السكان القبليين في الهند إلى حمل جثتها إلى البنك، مما أثار موجة من الصدمة والجدل حول الفجوة في الوعي بالممارسات المصرفية.

في 29 أبريل 2026، تحولت محاولات رجل بسيط من السكان القبليين في الهند للحصول على حق مالي محدود إلى مشهد مأساوي هز الرأي العام، بعد أن لجأ إلى تصرف غير متوقع ل إثبات وفاة شقيقته.

في 27 أبريل، دخل جيتو موندا، وهو رجل من منطقة باتانا، إلى أحد فروع بنك أوديشا غرامين حاملاً جثة شقيقته المتوفاة كالرا موندا، في محاولة يائسة لإقناع الموظفين بصرف مبلغ مالي لا يتجاوز 19,300 روبية (نحو 200 دولار). كان الرجل قد فقد شقيقته في 26 يناير، ومنذ ذلك الحين، تردد مراراً على البنك لسحب مدخراتها البسيطة، لكن طلبه قوبل بالرفض بسبب عدم استيفاء الشروط الرسمية، التي تضمنت تقديم شهادة وفاة أو مستند يثبت صلته القانونية بها كوريث.

وفقاً لما نقلته صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا»، لم يتمكن الرجل من فهم طبيعة هذه الإجراءات أو توفير المستندات المطلوبة، بسبب أميته وعدم إلمامه بالنظم المصرفية، ما أدخله في دائرة من العجز والتكرار دون نتيجة. ومع استمرار الرفض، أقدم على خطوة صادمة؛ إذ قام بنبش قبر شقيقته، ونقل جثتها إلى البنك باعتبارها «الدليل الوحيد» الذي يملكه لإثبات وفاتها، في تصرف عكس حجم اليأس الذي بلغه. المشهد أثار ذهول الحاضرين داخل الفرع، ووصفه شهود عيان بأنه مؤلم وغير مسبوق.

وعلى الفور، أبلغت إدارة البنك الشرطة، التي حضرت إلى الموقع وتعاملت مع الواقعة. وقال الضابط كيران برساد ساهو إن الحادثة تعكس فجوة كبيرة في الوعي بالإجراءات المصرفية، موضحاً أن الرجل لا يدرك مفاهيم أساسية مثل «الوريث القانوني» أو «المستفيد البنكي». من جانبه، أكد المسؤول المحلي ماناس داندا بات أن السلطات ستتدخل لحل الأزمة، مشيراً إلى إعادة دفن الجثة بشكل لائق بحضور الجهات الأمنية.

هذه الواقعة تعكس معاناة ملايين الأشخاص في المناطق الريفية الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع الأنظمة المصرفية المعقدة، خاصة في ظل نقص الوعي والتعليم. كما تبرز الحاجة الملحة إلى تبسيط الإجراءات المصرفية وتوفير الدعم الاجتماعي للأفراد الذين يعانون من مثل هذه التحديات. إن مثل هذه الحوادث تدعو إلى إعادة النظر في السياسات المصرفية والخدمات الحكومية، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهند مأساة بنك إثبات وفاة حقوق مالية

United States Latest News, United States Headlines