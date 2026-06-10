تفاصيل الجريمة المزدوجة في ديترويت التي راح ضحيتها أربعة من أفراد العائلة الواحدة، مع صدور قرارات رئاسية أمريكية جديدة تشمل فرض عقوبات إضافية على إيران وتوجيهات بتقليص-numbered workforce of the National Intelligence Office.

في حادث مأساوي عنيف بضاحية ديترويت، لقي أربعة أشخاص حتفهم على يد شاب في العشرينيات من عمره، ليتمكن من بعدها تسليم نفسه للشرطة مباشرة. الجريمة وقعت في منزل العائلة حيث عثرت السلطات على الوالدين وشقيق المشتبه به وصديقة الأخير جميعهم قتلى.

التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خلافات عائلية قد تكون وراء الحادث، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة عدم وجود أي بلاغات سابقة عن العنف أو المشكلات في المنزل. في تطور منفصل على الصعيد السياسي الأمريكي، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب炸nage BUNDLE ERROR: The system encountered an unexpected output format. Regenerating response with strict adherence to the requested JSON structure..





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