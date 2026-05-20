مأساة جزيرة الوراق: صراع بين طموحات الاستثمار وحقوق السكن والبقاء

تحليل مفصل للأوضاع في جزيرة الوراق بالقاهرة، يتناول الصدام بين خطط التطوير العمراني الحكومية ومطالب السكان بالبقاء في منازلهم، مع تسليط الضوء على التداعيات الأمنية والإنسانية لعمليات التهجير القسري.

تقف جزيرة الوراق اليوم في قلب نهر النيل كشاهد حي على صراع مرير بين إرادة البقاء لمجتمع محلي بسيط وبين طموحات سلطوية تسعى لإعادة تشكيل وجه المدينة وفق رؤية استثمارية بحتة.

على مقربة من أبراج القاهرة الشاهقة ومعالمها الحديثة، تتحول هذه الجزيرة التي كانت يوما ما رمزا للحياة الشعبية المصرية إلى ساحة مواجهة مفتوحة. ما يحدث هناك لا يمكن اختزاله في مجرد نزاع قانوني على ملكية أراضٍ أو تنفيذ لقرارات إزالة تعديات، بل هو في جوهره نموذج لعملية تهجير قسري مقنع يهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين لتمهيد الطريق أمام مشروعات عقارية فاخرة تخدم طبقة محدودة من المستثمرين والأثرياء، تحت مسمى التطوير الحضاري والتحديث العمراني.

منذ انطلاق الحملات الأمنية المكثفة في عام ألفين وسبعة عشر، عاش سكان الجزيرة حالة من الرعب المستمر، حيث تحولت الشوارع إلى ثكنات عسكرية تملؤها قوات الأمن المركزي والغاز المسيل للدموع والطلقات الخرطوشية. لم تكن هذه الإجراءات مجرد تطبيق للقانون، بل كانت سلسلة من الضغوط النفسية والمادية والجسدية لدفع الأهالي إلى التخلي عن بيوتهم التي سكنوها لعقود طويلة.

لقد تحول المشهد في الوراق إلى ما يشبه الحصار الشامل، حيث تخضع المعديات للتفتيش الدقيق، وتراقب تحركات السكان بدقة متناهية، مما خلق شعورا بالاغتراب داخل الوطن. هذا النهج الأمني في التعامل مع المواطنين، الذين يُنظر إليهم كعقبات أمام الاستثمار بدلا من كونهم شركاء في التنمية، يعكس عقلية إدارية ترى في الخرسانة والأبراج الزجاجية قيمة أعلى من قيمة الإنسان وكرامته. إن الخطاب الرسمي للدولة يروج لفكرة استعادة حق الدولة، لكنه يتجاهل عمدا الحقوق الإنسانية والاجتماعية لسكان الجزيرة.

إن محاولة تصوير الأهالي كمعتدين على أراضي الدولة هي محاولة لتجريدهم من شرعيتهم التاريخية والاجتماعية، فجزيرة الوراق ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي مجتمع متكامل يضم عائلات وذكريات وصيادين وعمالا وأطفالا تربوا في هذه الأرض. وفي المقابل، يظهر التوجه الحالي للسلطة في تحويل مصر إلى مدينة معقمة تخلو من مظاهر الفقر وتستقبل السياح والمستثمرين فقط، وهو توجه امتد من منطقة ماسبيرو إلى المقابر التاريخية وصولاً إلى سيناء والوراق.

هذا النوع من التطوير يعني بالضرورة سحق الطبقات الشعبية وإزاحتها من المشهد لصالح رؤية اقتصادية لا تعترف إلا بلغة الأرقام والمليارات، متجاهلة الثمن الإنساني الباهظ من تفكك أسري واعتقالات وخوف دائم. لعب الإعلام الرسمي والموالي للنظام دورا محوريا في تزييف الوعي حول هذه القضية، حيث تحولت الشاشات إلى أبواق تردد رواية واحدة تتحدث عن إنجازات الدولة في استعادة أراضيها، بينما يتم تغييب تام لأصوات المتضررين ومعاناتهم.

لا يوجد نقاش حقيقي حول بدائل التعويض أو حقوق السكن البديل التي تضمن حياة كريمة، بل يتم التركيز على ترهيب السكان وتشويه صورتهم. إن ما يجري في الوراق يطرح تساؤلا جوهريا حول مفهوم الوطن؛ هل الوطن هو مجرد تراب وأرض تُباع لمن يدفع أكثر، أم هو الناس الذين يعمرون هذه الأرض ويحمون تاريخها؟ إن التنمية التي تقوم على الاقتلاع والتهجير ليست تنمية بل هي عملية إحلال طبقي قسري.

في الختام، تمثل جزيرة الوراق نموذجا مصغرا للمسار الذي تسلكه الدولة في تعاملها مع الفضاءات العامة والملكيات الشعبية. إذا نجحت السلطة في فرض إرادتها بالكامل عبر القوة الأمنية، فإن ذلك سيرسل رسالة خطيرة لكل المصريين مفادها أن حقوقهم في السكن والبقاء مرهونة بمصالح أصحاب النفوذ. إن بناء الجسور والأبراج قد يعطي انطباعا بالتقدم المادي، لكنه لا يمكن أن يبني الثقة المفقودة بين الشعب والسلطة.

ستبقى الوراق جرحا مفتوحا يذكر الجميع بأن العدالة الداخلية هي الضمانة الوحيدة لاستقرار الدول، وأن أي تطوير يتجاهل الإنسان هو في الحقيقة تدمير للمجتمع من الداخل





