مأساة في الفيوم والسويس: جريمة قتل وزواج وحياة طفل يزهقها هجوم الكلاب الضالة

جريمة قتل بشعة تهز الفيوم، وطفل يلقى حتفه في السويس بعد هجوم من الكلاب الضالة، مما يثير غضبًا شعبيًا ومطالبات بحلول جذرية لمشكلة الحيوانات الضالة في مصر.

في واقعتين مروعتين تهزّان المجتمع المصري، تتصدر أخبار الحوادث المأساوية عناوين الصحف. ففي محافظة الفيوم ، ارتكبت جريمة بشعة حيث أقدمت امرأة على طعن زوجها حتى الموت، وذلك على خلفية خلافات أسرية عميقة.

التفاصيل الأولية تشير إلى أن الجريمة وقعت بعد مشادة كلامية حادة تطورت إلى اعتداء مادي مميت. وقد ألقت الشرطة القبض على الزوجة المتهمة، وجارٍ التحقيق معها لتحديد دوافعها الحقيقية وملابسات الجريمة. هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان ظاهرة العنف الأسري التي لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا في المجتمع المصري، وتدعو إلى ضرورة تفعيل آليات الحماية والدعم للأسر المعرضة للخطر.

أما في محافظة السويس، فقد فقد طفل بريء حياته بعد صراع مرير مع إصابات بالغة، نتيجة هجوم وحشي من قطيع من الكلاب الضالة. باسل محمد سيد، ذو العشرة أعوام، كان في طريقه لأداء صلاة الجمعة برفقة أصدقائه وشقيقه عندما تعرض للهجوم في منطقة ناصر. حاول الطفل بكل قوته الهرب من هذا الهجوم المفاجئ، لكنه لم يتمكن من الإفلات من مخالب الكلاب التي أحدثت إصابات خطيرة في جسده الصغير، بما في ذلك تهتك في الطحال ونزيف حاد.

تم نقل باسل على الفور إلى غرفة العناية المركزة بمجمع السويس الطبي، حيث خضع لعمليات نقل دم متكررة ورعاية طبية مكثفة على مدار أسبوعين كاملين. ورغم كل الجهود التي بذلها الأطباء والممرضون، إلا أن باسل لم يستطع التغلب على مضاعفات إصاباته، وفارق الحياة، تاركًا وراءه عائلة مكلومة ومجتمعًا حزينًا. هذه الحادثة المأساوية ليست الأولى من نوعها، بل هي مجرد حلقة جديدة في سلسلة حوادث الكلاب الضالة التي تتكرر في مصر، وتثير الرعب في قلوب المواطنين، وخاصة الأطفال.

وتشير الإحصائيات والتقارير البرلمانية إلى وجود ملايين الكلاب الضالة في شوارع المحافظات المصرية المختلفة، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة وسلامة المواطنين. وتتزايد حالات العقر والإصابة بالكلب بشكل مقلق، خاصة في المناطق السكنية المكتظة والنائية. وقد شهدت السنوات الأخيرة حوادث مشابهة أودت بحياة أطفال في محافظات وقرى مختلفة، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا ومطالبات متكررة بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة المستعصية.

يرى المواطنون أن التطعيم والتعقيم التقليدي ليسا كافيين للحد من انتشار الكلاب الضالة، ويطالبون بتوفير مآوي مخصصة لإيواء هذه الحيوانات بعيدًا عن المناطق السكنية، أو بتفعيل حملات إزالة فورية ومنظمة للكلاب الضالة من الشوارع الحيوية. من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، ترتكز على إبعاد الكلاب الضالة عن المناطق المأهولة بالسكان، والتوسع في عمليات التحصين ضد السعار والتعقيم الجراحي، بهدف تحقيق التوازن بين أمن وسلامة المواطنين والرفق بالحيوان.

يبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه الاستراتيجية في وضع حد لهذه المشكلة، وحماية حياة المواطنين من خطر الكلاب الضالة





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الفيوم السويس جريمة قتل كلاب ضالة وفاة طفل عنف أسري الحيوانات الضالة استراتيجية وطنية

United States Latest News, United States Headlines