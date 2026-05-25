مأساة في بلوشستان: تفجير قطار ركاب يوقع عشرات الضحايا وسط تصاعد موجة العنف في باكستان

أعلنت جماعات انفصالية مسؤوليتها عن تفجير قطار في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، تزامناً مع هجمات دامية استهدفت مراكز الشرطة في إقليم خيبر بختونخوا.

شهدت مدينة كويتا ، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب باكستان ، حادثة مأساوية هزت أركان البلاد، حيث استهدف تفجير عنيف قطار ركاب، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح في مشهد مأساوي عكس حالة عدم الاستقرار الأمني التي تعصف بالمنطقة.

وقد سادت حالة من التخبط في الإحصائيات الأولية لعدد الضحايا، إذ أفاد متحدث باسم الشرطة في البداية بأن حصيلة القتلى وصلت إلى 30 شخصاً على الأقل، مع إصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وفي المقابل، نقلت تقارير إعلامية محلية، من بينها صحيفة دون الباكستانية، بيانات أولية عن الحكومة الإقليمية تشير إلى أن عدد القتلى بلغ 14 شخصاً وأصيب 20 آخرون، مؤكدة أن ثلاثة من الجنود كانوا ضمن قائمة الضحايا.

وقد أدى الانفجار المروع إلى خروج المحرك وثلاث عربات عن مسارها، مما تسبب في وقوع حرائق اندلعت في المركبات والمباني المجاورة لموقع الحادث، مما زاد من تعقيد عمليات الإنقاذ. ومن جانبه، سارع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى إدانة هذا العمل الإرهابي عبر منصة إكس، معرباً عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا، بينما أعلنت السلطات الصحية حالة الطوارئ القصوى في كافة المستشفيات العامة والخاصة لاستقبال الجرحى، في حين فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً حول المنطقة لتمشيطها والتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أخرى.

لا يمكن قراءة هذا الهجوم بمعزل عن السياق التاريخي والسياسي المعقد الذي يحيط بإقليم بلوشستان، الذي يعد أفقر أقاليم باكستان وأكثرها تهميشاً. فمنذ تأسيس الدولة الباكستانية، تتبنى جماعات انفصالية مسلحة نضالاً دموياً من أجل الاستقلال، مدعية تعرض الإقليم للإهمال الممنهج واستنزاف موارده الطبيعية لصالح المركز.

وتبرز جماعة جيش تحرير بلوشستان كأكبر وأخطر هذه التنظيمات، حيث تتبنى استراتيجية استهداف القوات الأمنية التابعة للدولة والمشاريع التنموية، وخاصة تلك الممولة من الصين في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي تراه الجماعة أداة لتعزيز سيطرة الدولة المركزية. وقد شهد العام الماضي تصعيداً خطيراً لهذه الجماعة، بما في ذلك اختطاف قطار كان يضم مئات أفراد الأمن وعائلاتهم، وهو ما أدى إلى معارك ضارية انتهت بمقتل عشرات الأشخاص.

إن هذا النزاع المستمر لا يهدد فقط السلم الأهلي داخل الإقليم، بل يضع أمن الدولة الباكستانية وعلاقاتها الدولية على المحك، خاصة مع تزايد وتيرة العمليات الانتحارية والهجمات المنسقة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والمدنيين. وفي سياق متصل من العنف الذي يضرب البلاد، لم تكن ولاية خيبر بختونخوا في الشمال الغربي بمنأى عن هذه الموجة من الإرهاب، حيث شهدت المنطقة سلسلة من الهجمات المنسقة التي استهدفت نقاط التفتيش ومراكز الشرطة.

فقد أفادت التقارير الأمنية بوقوع انفجار مروع قرب مركز شرطة ناورانغ في منطقة لاكي ماروات، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 آخرين. كما ارتفعت حصيلة هجوم آخر استهدف نقطة أمنية في ذات الإقليم إلى 12 قتيلاً من عناصر الشرطة و8 جرحى، مما يشير إلى وجود تنسيق عالي المستوى بين الجماعات المسلحة لضرب مفاصل الدولة الأمنية. وفي رد فعل سريع، شنت القوات الأمنية الباكستانية عمليات استخباراتية دقيقة أدت إلى تصفية خمسة من المسلحين المشتبه بهم في عمليات نوعية.

هذا التصاعد المتزامن في العنف بين إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا يضع الحكومة الباكستانية أمام تحدٍ أمني وجودي، حيث تجد نفسها مضطرة لخوض حرب على جبهتين مختلفتين، إحداهما انفصالية تسعى للاستقلال والأخرى إرهابية عابرة للحدود، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على الدولة في ظل ظروف معيشية صعبة يواجهها الشعب الباكستاني





