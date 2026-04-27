مأساة في الإسماعيلية: شاب يقتل والدته المسنة بسبب هواجس السحر

شاب في قرية فنارة بالإسماعيلية يرتكب جريمة بشعة بقتل والدته المسنة، مدفوعًا بهواجس وأفكار غامضة حول ممارستها لأعمال السحر والشعوذة. التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة وحالة المتهم النفسية.

في صدمة هزت المجتمع المصري، شهدت قرية فنارة التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية جريمة بشعة ومأساوية، حيث أقدم شاب على قتل والدته المسنة البالغة من العمر 78 عامًا.

لم تكن هذه الجريمة مجرد فعل عنف، بل كانت نتاجًا لتراكم هواجس وأفكار غريبة في ذهن الشاب، حيث كان يعتقد أن والدته تمارس أعمال السحر والشعوذة ضده. تفاصيل الحادثة المروعة كشفت عن أن الشاب كان يعيش مع والدته في منزل متواضع، وبمرور الوقت، بدأت الشكوك تتسلل إلى قلبه وتسيطر على تفكيره. بدلًا من البحث عن حلول منطقية أو طلب المساعدة من الأهل والأصدقاء أو المتخصصين، سمح لهذه الشكوك بالنمو والتضخم حتى تحولت إلى قناعة راسخة بأنه ضحية سحر وشعوذة.

هذه القناعة الخاطئة قادته إلى ارتكاب فعل لا يغتفر، حيث استخدم أسطوانة غاز منزلية كأداة للقتل، معتقدًا أنه بذلك ينهي شرًا كامنًا يهدد حياته. الجريمة وقعت في مشهد مروع صدم الجيران وأغرق القرية بأكملها في حالة من الحزن والصدمة. فور وقوع الحادث، سارعت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة، وفرضت طوقًا أمنيًا حول منزل المتهم.

بدأت التحقيقات على الفور، وكشفت عن أن المتهم لم يبد أي ندم حقيقي على فعلته، بل استمر في التمسك بادعاءاته حول ممارسات السحر التي كان يعتقد أن والدته تقوم بها. هذا التجاهل للواقع والتمسك بأوهام غير منطقية أثار المزيد من التساؤلات حول حالته العقلية والنفسية. النيابة العامة بدورها فتحت تحقيقًا موسعًا في القضية، وأمرت بنقل جثمان الضحية إلى المشرحة لإجراء الصفحة التشريحية.

كما أمرت بإجراء فحص طبي نفسي شامل للمتهم، بهدف تحديد مدى إدراكه لأفعاله، وما إذا كان يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية قد تكون دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة. التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتهم كان يعاني من حالة نفسية مضطربة، ولكن التفاصيل الكاملة ستظهر بعد الانتهاء من الفحص الطبي النفسي الشامل. هذه الجريمة تسلط الضوء على خطورة تجاهل المشكلات النفسية والعقلية، وعلى أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين يعانون من هذه المشكلات.

هذه الحادثة المأساوية ليست مجرد جريمة فردية، بل هي انعكاس لمشكلة اجتماعية أعمق، وهي انتشار الخرافات والأوهام حول السحر والشعوذة في بعض المجتمعات. هذه الخرافات يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة عندما تترافق مع اضطرابات نفسية أو عقلية. الحادثة تثير تساؤلات مهمة حول دور الأسرة والمجتمع في مراقبة التغيرات السلوكية للأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم قبل أن تتفاقم المشكلات وتتحول إلى كوارث. هل كان بإمكان أحد أن يلاحظ التغيرات التي طرأت على سلوك الشاب ويقدم له المساعدة؟

هل كان بإمكان الأسرة أو الجيران التدخل في الوقت المناسب لمنع وقوع هذه الجريمة؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات، وتستدعي منا جميعًا التفكير في كيفية بناء مجتمع أكثر وعيًا وتفهمًا للمشكلات النفسية والعقلية. في انتظار صدور التقرير الطبي النفسي للمتهم، يترقب أهالي قرية فنارة تفاصيل المحاكمة في قضية ستظل محفورة في ذاكرتهم كواحدة من أبشع جرائم القتل الأسرية التي شهدتها القرية. هذه الجريمة المروعة تذكرنا بأهمية التوعية بمخاطر الاضطرابات النفسية والعقلية، وضرورة توفير العلاج والدعم اللازمين للأفراد الذين يعانون منها





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جريمة قتل سحر شعوذة اضطرابات نفسية الإسماعيلية قرية فنارة النيابة العامة تحقيقات

United States Latest News, United States Headlines