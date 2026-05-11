مأساة الشاب قصي ريان: تفاصيل جريمة القتل بدم بارد وتصاعد سياسة الإعدام الميداني في الضفة الغربية

تقرير مفصل يتناول استشهاد الشاب الفلسطيني قصي ريان متأثراً بجراحه في مستشفى إسرائيلي بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مستوطنين واعتقاله تعسفياً، مع تحليل للسياق الحقوقي والسياسي لجرائم الاحتلال في الضفة الغربية.

لقد شهدت الساحة ال فلسطين ية فصلاً جديداً من فصول المأساة الإنسانية والحقوقية بوفاة الشاب ال فلسطين ي قصي إبراهيم علي ريان، البالغ من العمر تسعة وعشرين عاماً، وهو أب لطفلة صغيرة من بلدة قراوة بني حسان التابعة لقضاء سلفيت في شمال الضفة الغربية .

بدأت هذه الفاجعة في الخامس عشر من شهر أبريل نيسان الماضي، عندما تعرض الشاب لهجوم غادر تمثل في إطلاق مستوطنين النار صوب جسده بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة وخطيرة. وبدلاً من تقديم الرعاية الطبية الفورية له أو محاسبة المعتدين، قامت القوات الإسرائيلية باعتقاله فوراً تحت مزاعم واهية تدعي محاولته تنفيذ عملية طعن، وهو ما اعتبرته المؤسسات الحقوقية محاولة بائسة لتبرير الجريمة وتغطية آثار القتل العمد.

لقد تم تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام في ظروف قاسية، بينما كان جسده ينزف ويعاني من إصابات حرجة تتطلب تدخلات طبية عاجلة ومستمرة. وفيما يتعلق بالمسار القانوني والصحي لهذه القضية، فقد كشف المحامي المتابع للقضية عن تفاصيل صادمة تعكس حجم الإهمال المتعمد الذي تعرض له الأسير ريان.

فقد طالب المحامي مراراً وتكراراً بتقديم توضيحات شاملة وشفافة حول الوضع الصحي للأسير، الذي بدت حالته في غاية الخطورة عند رؤيته عبر تقنية الفيديو كونفرنس، خاصة بعدما تلقى المحامي إبلاغات تفيد بأن الشاب فقد وعيه وأنه بات يعتمد كلياً على أجهزة التنفس الاصطناعي للبقاء على قيد الحياة. ومع استمرار تدهور حالته، أبلغت السلطات الإسرائيلية المحامي في الجلسة الثانية بعدم وجود طلب جديد لتمديد الاعتقال، معلنة عن قرار بالإفراج عنه، ولكن هذا القرار جاء متأخراً جداً، حيث كان وضعه الصحي الحرج قد استدعى إبقاءه في المستشفى تحت رقابة طبية مشددة.

وعندما حاول المحامي التواصل مع المستشفى للتأكد من حالة ريان، اكتشف أن العاملة الاجتماعية المكلفة بالتواصل مع عائلة الشاب لم تكن على علم بحالته، مما يشير إلى وجود خلل تنسيقي متعمد أو إهمال جسيم أدى في النهاية إلى وفاته في مستشفى بلينسون الإسرائيلي. من الناحية الحقوقية، نفت المؤسسات الحقوقية جملة وتفصيلاً كافة الادعاءات التي قدمتها النيابة الإسرائيلية في بداية الاعتقال، ووصفته بأنها ادعاءات باطلة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة.

وأشارت هذه المؤسسات إلى أن النيابة الإسرائيلية عادة ما تصر في حالات مشابهة على استمرار الاعتقال لضمان إبقاء الضحية تحت سيطرتها، مما يعني أن الشاب قصي ريان قد تعرض لعملية قتل بدم بارد بناءً على مزاعم زائفة تم اختلاقها لتغطية الجريمة. وتأتي هذه الجريمة في سياق أوسع من الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، حيث امتدت هذه السياسات لتشمل كافة الجغرافيا الفلسطينية، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني التي لم تتوقف في مدن وقرى الضفة الغربية.

لقد تحول المستوطنون في الآونة الأخيرة إلى أداة مركزية للقتل والتنكيل بالفلسطينيين، وذلك بفضل الغطاء الكامل والحماية التي توفرها لهم قوات الجيش الإسرائيلي، مما خلق بيئة تشجع على ارتكاب المجازر دون خوف من العقاب. علاوة على ذلك، تشير المعطيات الميدانية إلى أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية قد شهد طفرة غير مسبوقة منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حيث تزايد عدد المستوطنين ليصل إلى نحو 750 ألف مستوطن، بينهم 250 ألف في القدس الشرقية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية وتخالف كافة المواثيق الدولية.

ومنذ أكتوبر 2023، تصاعدت الاعتداءات بشكل جنوني، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفاً آخرين، بالإضافة إلى حملات اعتقال واسعة شملت آلاف المواطنين. وفي هذا الصدد، حمّلت الهيئات الحقوقية السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة قصي ريان، وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية بإنهاء حالة العجز والتواطؤ القائمة، والتدخل العاجل لوقف سياسة الإعدامات الميدانية والجرائم المرتكبة بحق الأسرى والجرحى في سجون الاحتلال، الذين يعيشون ظروفاً مأساوية تشكل وجهاً آخر من أوجه الإبادة الجماعية الممنهجة





