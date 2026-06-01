مأساة دموية في ديالى.. نزاع على الميراث ينتهي بمقتل أب وابنه في قضاء المقدادية

حادثة مروعة شهدتها قرية بروانة في ديالى حيث تحول خلاف بين أشقاء على أرض زراعية إلى جريمة قتل، والشرطة تنجح في اعتقال الجناة بسرعة قياسية.

شهدت محافظة ديالى العراقية في الآونة الأخيرة حادثة مأساوية للغاية، حيث تحول خلاف عائلي على قطعة أرض زراعية إلى جريمة قتل دامية هزت أركان المجتمع المحلي في قضاء المقدادية .

إن هذه الواقعة الأليمة تأتي لتسلط الضوء من جديد على مخاطر النزاعات العائلية التي تتفاقم بسبب التنافس على الميراث والأراضي، وهي مشكلة اجتماعية قديمة تتجدد بصور مأساوية عندما تغيب لغة الحوار وتطغى لغة السلاح. لقد كانت قرية بروانة، التي تتسم بهدوئها وطبيعتها الزراعية، مسرحاً لهذا الحدث الصادم الذي لم يتوقع الأهالي وقوعه، حيث تحولت الروابط الأخوية المتينة إلى عداوات قاتلة في لحظة غضب عمياء، مما ترك جرحاً غائراً في قلوب سكان المنطقة الذين صدموا من بشاعة الجريمة ومدى قسوتها.

وبالعودة إلى تفاصيل هذه الجريمة التي وقعت يوم الأحد، فإن الخلاف اندلع بين أربعة أشقاء حول تقسيم ميراث يتمثل في أرض زراعية، وهو نزاع بدأ بمشادات كلامية وتطور تدريجياً حتى وصل إلى مرحلة المواجهة المسلحة. وفي لحظة من فقدان السيطرة على الأعصاب، أقدم شقيقان على إطلاق النار بكثافة تجاه شقيقيهما، مما أدى إلى مقتل أحدهما ونجله على الفور في موقع الحادثة، بينما سقط الشقيق الثالث جريحاً بإصابات متفاوتة الخطورة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إن مشهد الدماء التي سالت بين الإخوة يعكس حجم المأساة الإنسانية، حيث انتهت حياة أب وابنه في لمح البصر بسبب أطماع مادية زائلة، مما يثير تساؤلات عميقة حول مدى تغلغل النزاعات المادية في نسيج العلاقات العائلية في بعض المناطق الريفية. من جانبها، استجابت قيادة شرطة ديالى للحادث بسرعة كبيرة، حيث أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه أن الجريمة كانت نتيجة خلافات عائلية مرتبطة بالميراث.

وأوضحت القيادة أن القوات الأمنية باشرت عمليات بحث وتمشيط واسعة النطاق فور تلقيها البلاغ، وبالفعل تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، وهما الشقيقان اللذان نفذا عملية القتل، وذلك في غضون ساعات قليلة من وقوع الجريمة. ولم تتوقف جهود الأجهزة الأمنية عند الاعتقال فحسب، بل أنجزت فرق التحقيق كافة الإجراءات القانونية والقضائية الأولية في وقت قياسي لم يتجاوز الأربع والعشرين ساعة، بما في ذلك تدوين أقوال المتهمين بدقة، وإجراء كشف الدلالة في موقع الجريمة، وجمع كافة الأدلة المادية والجنائية التي تثبت تورط الجناة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل.

لقد قامت قيادة الشرطة بنشر صور للمتهمين عقب إلقاء القبض عليهم، مع الحرص على عدم كشف هوياتهم أو إظهار وجوههم بشكل كامل، تزامناً مع ظهور عناصر الأمن بجانبهم أثناء استكمال التحقيقات. إن هذه الواقعة تدق ناقوس الخطر حول ضرورة تفعيل دور الوساطات العشائرية الرشيدة واللجوء إلى القضاء لحل النزاعات المالية والعقارية بدلاً من اتخاذ القانون باليد.

إن فقدان الأرواح في نزاعات الميراث يمثل خسارة فادحة للمجتمع، ويؤكد على أهمية نشر الوعي القانوني والاجتماعي بين أفراد المجتمع لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تمزق العائلات وتزعزع الأمن والسلم المجتمعي في المحافظات العراقية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكاتف الجميع بدلاً من التصادم والقتل





ديالى المقدادية جريمة قتل نزاع الميراث الأمن العراقي

