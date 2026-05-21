مأساة العطش في غزة: رحلة طفل بين أنقاض البنية التحتية ومعاناة البحث عن قطرة ماء

تقرير مفصل يتناول معاناة سكان قطاع غزة في الحصول على المياه الصالحة للشرب من خلال قصة الطفل محمد، مع تسليط الضوء على تدمير 90% من البنية التحتية والمخاطر الصحية المحدقة بالسكان.

في قلب مخيم جباليا بقطاع غزة ، تتجلى مأساة إنسانية عميقة من خلال قصة الطفل محمد مصباح، الذي لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، لكنه يجد نفسه مضطراً لتحمل أعباء تفوق طاقته الجسدية والنفسية.

يصف محمد حياته اليومية بأنها سلسلة من المشقات التي لا تنتهي، حيث تقع على عاتقه مسؤولية تأمين المياه لعائلته المكونة من عشرة أفراد، والمأساة تكمن في أن جميع أفراد أسرته يعانون من إعاقات متفاوتة، مما جعل محمد هو المعيل الوحيد والمسؤول عن توفير أبسط مقومات الحياة. يضطر هذا الصبي إلى قطع مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات في كل صباح، سيراً على الأقدام، للوصول إلى أقرب نقطة توزيع للمياه، وذلك بعد أن توقفت محطة التحلية القريبة من منزله عن العمل تماماً.

ولا تنتهي رحلته دائماً بالنجاح، ففي كثير من الأحيان يصل إلى الخزانات ليجدها خاوية بسبب تأخر شاحنات التوزيع، مما يضطره لتكرار هذه الرحلة المرهقة عدة مرات في اليوم الواحد، وهو ما تركه في حالة من الإنهاك الدائم. يتحدث محمد بنبرة يملؤها الأسى عن تحول حياته الجذري، فبعد أن كان يستيقظ في السابعة صباحاً متوجهاً إلى مدرسته ليتعلم ويبني مستقبله، أصبح استيقاظه الآن مكرساً لرحلة البحث عن الماء.

ويضيف بحزن أن إخوته الثلاثة الأكبر منه سناً، الذين كان من المفترض أن يكونوا سنداً له، قد أصيبوا بإعاقات جسدية نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين، ليتحول الدور ويصبح هو من يرعاهم ويساندهم، رغم حاجته الماسة لمن يسانده في هذه الظروف القاسية. وعندما ينجح في الحصول على المياه، تبدأ معركة أخرى تتمثل في كيفية حمل الغالونات الثقيلة والعودة بها إلى المنزل، حيث يضطر لطلب المساعدة من المارة، وبينما يجد بعض التعاطف من البعض، يواجه رفضاً من آخرين، وفي أسوأ الحالات يضطر للجلوس على الطريق ينتظر رحمة الله ومساعدة الغرباء.

هذه المعاناة الفردية لمحمد هي انعكاس لأزمة مائية شاملة تضرب قطاع غزة في مقتل، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن القصف والعمليات العسكرية أدت إلى تدمير نحو تسعين بالمئة من البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. ولم يقتصر الأمر على التدمير المادي، بل امتد ليشمل تلوث الآبار الجوفية نتيجة تسرب مواد الذخيرة والمتفجرات إلى باطن الأرض على مدار عامين من الصراع.

وفي ظل هذا الانهيار، تبرز صراعات حول المساعدات والمعدات، حيث اتهمت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية بعرقلة دخول زيوت التشغيل وقطع الغيار الضرورية لصيانة محطات التحلية، بينما تنفي إسرائيل هذه الادعاءات مؤكدة أنها لا تفرض قيوداً على واردات المياه. ومن جانبه، يعبر أحمد القرموطي، الذي يدير إحدى محطات التحلية، عن ألمه الشديد وهو يرى العائلات تعود خالية الوفاض لعدم قدرة المحطة على العمل بسبب الأعطال التقنية ونقص الإمكانيات، مؤكداً أن الرغبة في المساعدة موجودة لكن الوسائل باتت معدومة.

هذه الحالة من الشلل في البنية التحتية جعلت سكان القطاع يعتمدون على مصادر غير آمنة، حيث تضطر الكثير من العائلات للنوم وهم عطشى في أيام الشح الشديد، أو الاعتماد على جيرانهم في حالة توفر المياه لديهم، وهو أمر أصبح نادراً في ظل الأزمة الحالية. أما التداعيات الصحية لهذه الأزمة فقد وصلت إلى مستويات مرعبة، حيث تشير تقديرات اليونيسيف إلى أن نصف العائلات في غزة تحصل على أقل من ست لترات من المياه للفرد يومياً، وهو رقم يقل كثيراً عن الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية بحوالي خمسة عشر لتراً للفرد في حالات الطوارئ.

هذا النقص الحاد دفع السكان إلى استخدام مياه ملوثة، مما أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعوية والتهابات الكبد الوبائي من النوع أ. ويحذر بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الفلسطينية في غزة، من أن القطاع بات بيئة عالية المخاطر لانتشار أوبئة خطيرة مثل الكوليرا والتيفويد، خاصة في ظل النزوح المستمر وانتشار الآبار العشوائية وغياب أنظمة التنقية والتعقيم. ويؤكد زقوت أن الإمكانيات التشخيصية المحدودة في المستشفيات قد تخفي حجم الكارثة الحقيقي، حيث لا يمكن اكتشاف كافة الأمراض الناتجة عن تلوث المياه.

وبالتوازي مع هذه الكارثة الصحية، تبرز المعضلة السياسية والمادية، حيث يقدر خبراء التنمية تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو سبعين مليار دولار، إلا أن هذه العملية تظل رهينة التوافقات السياسية ومطالب نزع السلاح، مما يترك آلاف الأطفال مثل محمد في دوامة من العوز والبحث اليومي عن قطرة ماء قد لا يجدونها، وسط حالة من القلق الدائم بشأن الغد والقدرة على تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة





