مأساة الهجرة من طبرق: حلم أوروبي يتحول إلى كابوس

ارتفاع عدد ضحايا ومحاولات الهجرة غير النظامية من طبرق الليبية، مع تحذيرات من شبكات تهريب البشر وتصاعد المخاطر البحرية. الوضع السياسي في ليبيا يشهد تطورات متسارعة.

تشهد مدينة طبرق الليبية، شرق البلاد، تصاعداً مأساوياً في محاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط ، حيث تحولت إلى نقطة متكررة لإنقاذ المهاجرين وانتشال الضحايا.

خلال الأيام الأخيرة، أنقذت رئاسة الأركان البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي 106 مهاجرين من جنسيات متعددة، بما في ذلك اليمن والسودان وبنغلاديش، كانوا على متن قاربين تعرضا لظروف إنسانية بالغة الصعوبة. تم نقل المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، حيث تلقوا الإسعافات الأولية والدعم الإنساني من الهلال الأحمر الليبي.

السلطات الليبية ألقت باللوم على شبكات تهريب البشر، واصفة إياها بـ«العصابات الإجرامية» التي تدفع بالمهاجرين نحو البحر في قوارب متهالكة وغير صالحة للإبحار، مما يؤدي غالباً إلى الموت أو الفقدان. عمليات الإنقاذ المتكررة في محيط طبرق تؤكد استمرار هذه الظاهرة الخطيرة. ففي الثلاثاء، قدم الهلال الأحمر الليبي مساعدات لـ41 مهاجراً تم إنقاذهم، بينما تم إنقاذ 36 مهاجراً آخرين، بينهم نساء وأطفال، في يوم الاثنين.

هذه الحوادث تعكس حجم المعاناة التي يعيشها المهاجرون في رحلات محفوفة بالمخاطر، حيث يتحول السعي وراء «الحلم الأوروبي» إلى تجربة إنسانية قاسية. يرى مدير مركز بنغازي لدراسات الهجرة، طارق لملوم، أن مناطق شرق ليبيا تشهد موجة خروج ملحوظة لقوارب الهجرة غير النظامية، بعضها يتم اعتراضه والبعض الآخر ينجح في مواصلة الرحلة. ليبيا لا تزال تمثل أحد أهم ممرات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، بسبب حالة الانقسام الأمني والسياسي التي سمحت بازدهار شبكات التهريب.

بيانات المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى اعتراض وإعادة 4407 مهاجر إلى الأراضي الليبية منذ بداية عام 2026، مع تقديرات لمئات المهاجرين فقدوا حياتهم أو اختفوا في البحر المتوسط. مؤخراً، عثر على جثث ستة مهاجرين على الأقل قبالة سواحل طبرق، بالإضافة إلى 12 جثة أخرى من جنسيات مختلفة. تشير أحدث بيانات «مصفوفة تتبع النزوح» إلى وجود 939638 مهاجراً في ليبيا، وهو أعلى رقم منذ بدء عمليات الرصد.

ومع ذلك، تشير الأرقام الرسمية لدى السلطات في شرق ليبيا إلى أن مراكز الاحتجاز تستوعب نحو 7 آلاف مهاجر، وتم ترحيل 41 ألف شخص العام الماضي. هذه الحوادث المتكررة تسلط الضوء على المفارقة القاسية بين حلم الوصول إلى أوروبا وواقع بحري شديد الخطورة، حيث تتحول الرحلة من أمل بالنجاة إلى مواجهة مفتوحة مع الموت في عرض المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تطورات سياسية في ليبيا تشمل دعم تركيا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ورسالة شديدة اللهجة من رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى المبعوثة الأممية، وتعزيز روسيا لانخراطها بين الأفرقاء الليبيين، وتأكيد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة بناء أي مبادرة على أساس المرجعيات القانونية والدستورية القائمة، وملاحظات المؤسسة الوطنية للنفط على تقرير أممي يتحدث عن عمليات تهريب واسعة للنفط





