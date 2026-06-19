ليونيل ميسي يتعادل مع ميروسلاف كلوزة كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم

قائد الأرجنتين ليونيل ميسي تعادل مع الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزة كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم بعد سجله الهاتريك في فوز منتخب بلاده على الجزائر.

تابع قناة عكاظ على الواتسابانضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، المخصصة لهداف كأس العالم FIFA 2026.

وكان قائد الأرجنتين، الذي يخوض مشاركته السادسة في كأس العالم، قد سجل ثلاثية (هاتريك) في فوز منتخب بلاده حامل اللقب بنتيجة 3-0 على الجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة على كانساس ستيديوم، ليرفع رصيده التهديفي في تاريخ البطولة إلى نفس عدد أهداف الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزة، متعادلًا معه في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم. في المقابل، لحق جوناثان ديفيد بميسي في صدارة هدافي نسخة 2026 بعد ثلاثيته في مرمى قطر، ليشتعل مبكرًا الصراع على جائزة الحذاء الذهبي بين اثنين من أبرز نجوم البطولة.

وانطلق مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون بقوة في سباق حذاء Adidas الذهبي، حيث أحرز مهاجم موناكو، البالغ من العمر 25 عامًا، هدفين في الشوط الأول من فوز الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة الأرض، على باراغواي بنتيجة 4-1 في مباراتها الافتتاحية ضمن المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس. وبذلك، أصبح أول لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة للمنتخب الأمريكي في كأس العالم FIFA منذ عام 1930.

بدوره سجل كاي هافرتز، نجم أرسنال، هدفين لألمانيا بعد فوزها الكبير 7-1 على كوراساو الوافدة الجديدة إلى كأس العالم، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة في هيوستن يوم 14 يونيو، لينضم إلى اللاعب الأمريكي في صدارة ترتيب الهدافين، ثم لحقه ياسين العياري نجم منتخب السويد، بعد تسجيله ثنائية الفوز على تونس بنتيجة 5-1، قبل أن ينجح إليجا جست نجم نيوزيلندا في تسجيل هدفين باليوم التالي في مباراة منتخب بلاده ضد إيران. وبعد تألق كيليان مبابي بتسجيله هدفين على السنغال، وهالاند بتسجيله ثنائية على العراق، أتى ليونيل ميسي في نفس اليوم ليخطف منهما الصدارة بتسجيله الهاتريك على حساب الجزائر، ليعتلي الصدارة، ويعادل في ذات الوقت ميروسلاف كلوزة كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم FIFA على الإطلاق





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