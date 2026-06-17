ليونيل ميسي يكتب التاريخ في كأس العالم 2026: أول لاعب يشارك في ست نسخ ويتعادل مع كلوزه كأكثر الهدافين

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحقق إنجازاً تاريخياً في كأس العالم 2026 ب مشاركته السادسة في البطولة، مسجلاً هاتريك ضد الجزائر في المباراة الافتتاحية للدفاععن اللقب، ليعادل رصيد الهداف التاريخي ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً. كما أصبح ميسي أكبر لاعب يسجل في تاريخ المونديال بعمر 38 عاماً و357 يوماً، محققاً رقمين قياسيين جديدين في ليلة تاريخية.

في ليلة تاريخية ستُخلَّد في سجلات كرة القدم، واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية وكتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كأس العالم.

خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، حيث دافع منتخب الأرجنتين عن لقبه ضد المنتخب الجزائري، نجح ميسي في دخول نادٍ خاص به، ليكون أول لاعب في التاريخ يشارك فعلياً في ست نسخ من المونديال، بعد عقدين من ظهوره الأول في ألمانيا 2006 وهو في الثامنة عشرة من عمره. لم تكن المشاركة التاريخية مجرد رقم يُضاف إلى سجلاته، بل صاحبتها ليلة ساحرة من التسجيل، حيث سجل الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات أول هاتريك (ثلاثة أهداف) له في منافسات كأس العالم.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 18 بقذيفة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، отправлена إلى الزاوية اليمنى العليا للمرمى، عجز الحارس الجزائري لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، عن التصدي لها. ثم ضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة 60، متابعًا كرة ارتدت من تصدي الحارس لمحاولة منخفضة من زميله أليكسيس ماك أليستر، وسدد بيمناه داخل المرمى.

بهذه الهاتريك، رفع ميسي رصيده في تاريخ كأس العالم إلى 16 هدفاً، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي للبطولة. كما أصبح ميسي، بعمر 38 عاماً و357 يوماً، أكبر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم، وأكبر لاعب يسجل هاتريك في نفس البطولة. هذه الإنجازات تأتي في المباراة رقم 200 لميسي مع منتخب الأرجنتين، لتؤكد استمرارية تألقه وقدرته على تقديم الأفضل رغم تقدمه في العمر.performance那天 وقدم أداء قوياً في مباراته رقم 200 مع منتخب بلاده.

وافتتح ميسي ثلاثيته في الدقيقة الثامنة عشرة بعد أن أطلق قذيفة بعيدة المدى بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء نحو الزاوية اليمنى العليا أخفق الحارس الجزائري لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، في التعامل معها. وضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة 60، بعدما تابع بيمناه كرة ارتدت من تصدي لوكا زيدان، لمحاولة منخفضة من أليكسيس ماك أليستر.eness: أظهر ميسي، رغم بلوغه ال38 من عمره، قدرة هائلة على السيطرة على مجريات اللعب وخلق الفرص، مما جعل أداءه في المباراة الافتتاحية للبطولة نقطة تحول في مسيرته التاريخية ورسالة قوية للعالم بأنه لا يزال اللاعب الأكثر تأثيراً في كرة القدم العالمية.

هذه الإنجازات ليست رقمياً فقط، بل هي دليل على המשך التزام ميسي، استمراريته الاستثنائية، وقدرته على رفع سقف الإمكانيات البشرية في رياضة كرة القدم. مشاركته السادسة في كأس العالم بعد ظهوره الأولى قبل عقدين كسرت حواجز العمر والزمن، بينما معادلته لرقم كلوزه في التهديف تؤكد أنه ليس مجرد مشارك، بل hunted goals الهداف التاريخي للبطولة، وتبرهن أن مسيرته الخالدة ما زالت تحمل المزيد من المفاجآت للإنسانية gathered world of sports





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ليونيل ميسي كأس العالم 2026 الأرجنتين ضد الجزائر هاتريك ميسي ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعود عبدالحميد: درس الأرجنتين علمنا.. والآن هدفنا أكبريتقدم قائمة منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم المشارك في كأس العالم 2026 اللاعب...

Read more »

Saudi Makes Future يروج للرياض كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي والاستثمار خلال WMF 2026 بأوروبااللجنة العليا لمعرض السعودية تصنع المستقبل تعلن مشاركتها في معرض WMF 2026 ببولونيا الإيطالية، تمهيداً لنسخة الرياض في ديسمبر 2026.

Read more »

أتلانتا تشهد تعثر الكبار.. إسبانيا تسقط في فخ التعادل السلبياستهل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل سلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، في...

Read more »

قبل ضربة البداية.. لا صوت يعلو فوق صوت الأخضرقبل ساعات من خوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في كأس العالم 2026 أمام منتخب الأوروغواي،...

Read more »

المخادمة يقود أول ظهور للتحكيم الأردني في كأس العالم 2026المخادمة يقود أول ظهور للتحكيم الأردني في كأس العالم 2026

Read more »

بين هيمنة الـ«فيفا» وأنظمة الدول المستضيفةانطلقت يوم الخميس الماضي بطولة الدورة الثالثة والعشرين لمونديال ٢٠٢٦ (كأس العالم لكرة...

Read more »