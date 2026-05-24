ليونيل ميسي: من رجل كرة قدم إلى ملياردير

دخل ليونيل ميسي نادي المليارديرات بعد أن تجاوزت ثروته حاجز المليار دولار. يعزز ميسي ثروته من عقوده مع نادي إنتر ميامي وشراكاته التجارية العالمية. كما أشارت بيانات مجلة «فوربس» إلى أن ميسي حقق دخلًا سنويًا يقدّر بنحو 130 إلى 135 مليون دولار خلال الأعوام الأخيرة.

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميًا نادي ال ملياردير ات، بعد أن تجاوزت قيمته الإجمالية حاجز المليار دولار. وفقًا لتقديرات وتقارير مالية حديثة، تجاوزت ثروة ميسي حاجز المليار دولار من إجمالي أرباحه ومسيرته الاستثمارية، ليصبح واحدًا من أغنى الرياضيين في العالم.

ويعزز ميسي ثروته من عقوده مع نادي إنتر ميامي وشراكاته التجارية العالمية. كما أشارت بيانات مجلة «فوربس» إلى أن ميسي حقق دخلًا سنويًا يقدّر بنحو 130 إلى 135 مليون دولار خلال الأعوام الأخيرة، موزعة بين راتبه الرياضي وعوائد الإعلانات والرعايات التجارية. كما لعب انتقاله إلى الدوري الأمريكي دورًا كبيرًا في تضخم عائداته التجارية، خصوصًا بعد الشراكات المرتبطة بحقوق البث والتسويق، إلى جانب عقوده الممتدة مع علامات عالمية مثل «أديداس» و«بيبسي» و«أبل».

ولم تقتصر مصادر ثروة ميسي على كرة القدم فقط، إذ يمتلك استثمارات في قطاع الفنادق والعقارات والعلامات التجارية الخاصة، فضلًا عن حصص وشراكات رياضية وتجارية ساهمت في تعزيز مكانته المالية عالميًا





