لينوفو تعين سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية لتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة لينوفو اليوم تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية، في خطوة تعزز التزام الشركة بإستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المملكة. سيتولى فقيه قيادة أعمال لينوفو في السعودية والإشراف على استراتيجية السوق ونمو الأعمال، في إطار سعي الشركة لتعزيز حضورها في المملكة ودعم الأولويات الوطنية.

سيتولى سلمان، قيادة أعمال لينوفو في السعودية والإشراف على استراتيجية السوق ونمو الأعمال وتطوير منظومة الشركاء والتنفيذ التشغيلي وبذلك يقود أهم أسواق لينوفو في المنطقة. ويأتي تعيينه في إطار سعي الشركة لتدعيم حضورها في السعودية ودعم الأولويات الوطنية كممكن رئيسي لتوطين البنية التحتية للذكاء الصناعي في المملكة، وتمكين الشركات من تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.

تحظى السعودية بأولوية استراتيجية لدى لينوفو وتعتبر مثالاً واضحاً على منهجية عملها العالمية والمحلية، حيث ترتكز على قدراتها وإبتكاراتها التقنية العالمية مع تمكين الكوادرد الوطنية المتميزة لريادة الأعمال وبناء القدرات المحلية في البحث والتطوير والتصنيع وتحقيق الأثر الإيجابي في السوق. وقال طارق العنقري، نائب الرئيس الأعلى للمجموعة رئيس شركة لينوفو في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: "جزء أساسي من استثمارنا الكبير في السعودية تطوير الكفاءات الوطنية من أعلى هرم القيادة وفي مختلف مستويات العمل، وتشمل المصنع ومركز الأبحاث والتطوير والمقر الإقليمي وعمليات لينوفو داخل المملكة، وانطلاقاً من الالتزام، كان من الضروري تعيين قائد سعودي يجمع بين الخبرة العميقة والتجربة الطويلة في قيادة شركات عالمية في السوق السعودي والشغف بتحقيق المستهدفات الوطنية".

يمتلك فقيه خبرة طويلة في قطاع التكنولوجيا، ولديه خبرة تزيد عن عقدين من الزمن في العمل مع شركات عالمية في السعودية. كما لعب خلال مسيرته المهنية دوراً محورياً في دعم أجندة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المملكة، حيث حقق نجاحات مختلفة مع جهات متعددة في القطاعين العام والخاص لإطلاق مبادرات واسعة النطاق في مجالات الشبكات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبنية التحتية الذكية. وقاد مبادرات لتعزيز القدرات المحلية وتواجد الشركة في المملكة وتنمية المواهب السعودية.

من جانبه قال سلمان فقيه: "تدخل السعودية مرحلةً حاسمةً في مسيرة تحولها الرقمي واعتمادها على الذكاء الاصطناعي، وتتمتع لينوفو بموقعٍ فريدٍ لدعم طموحات المملكة من خلال محفظتها المتكاملة وقدراتها العالمية، بالإضافة لتركيزها على السعودية كمنطقة استراتيجية". يذكر أن الشركة تلتزم بتعزيز حضورها في السعودية من خلال دعم القيادات المحلية وتوسيع نطاق المحتوى المحلي والمساهمة الفعّالة في تحفيز الاقتصاد والتنمية الوطنية طويلة الأجل، وتسعى عبر زيادة التوطين من حيث المواهب والشراكات والعمليات إلى العمل كشركة سعودية توظف أفضل ما لديها من تقنيات عالمية لدعم تحقيق طموحات المملكة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعة.

وأضاف العنقري أن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة تعزيز وجودها في المملكة من خلال توسيع نطاق الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير مراكز الأبحاث والتطوير المحلية لتلبية احتياجات السوق السعودية المتنامية. كما أكدت الشركة على أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتقني، من خلال برامج تدريب وتأهيل الكوادر السعودية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي السياق نفسه، أوضح فقيه أن لينوفو تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية، بهدف تطوير حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلية، كما تعمل الشركة على تعزيز وجودها في مجال الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات الشركات الحكومية والخاصة في المملكة. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، أكدت لينوفو على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها، بالإضافة إلى دعم مبادرات الطاقة النظيفة في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الاستدامة البيئية.

ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل توسعاً كبيراً في نشاطات لينوفو في المملكة، حيث ستعمل الشركة على تعزيز وجودها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية. وفي الختام، أكدت الشركة على التزامها المستمر بدعم التحول الرقمي في المملكة، من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات الشركات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف تحقيق أهداف المملكة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي





