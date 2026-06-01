ليلة العشاء السعودي في كوالالمبور تعمّق الروابط الثقافية بين المملكة وماليزيا ضمن مشاركة السعودية كضيف شرف في معرض الكتاب الدولي

استضافت كوالالمبور ليلة العشاء السعودي على هامش مشاركة المملكة كضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، حيث جمعت الفعالية نخبة من الدبلوماسيين والمسؤولين الماليزيين والسعوديين. شهدت الأمسية عروضًا للفنون الأدائية التقليدية مثل الخطوة والسامري، وقدمت أطباق من المطبخ السعودي، في تجربة سلطت الضوء على تراث المملكة الغني. وأكد المتحدثون أن هذه الفعاليات ترسخ التواصل الحضاري وتُبرز التحولات الثقافية في ظل رؤية السعودية 2030، وتستمر حتى 7 يونيو.

ضمن مشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 ، استضافت العاصمة الماليزية كوالالمبور ليلةَ العشاء السعودي، التي جمعت نخبةً من الدبلوماسيين والمسؤولين والمثقفين الماليزيين والسعوديين.

وقد جسّدت هذه الأمسية عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وقوة الروابط الحضارية والثقافية التي تربطهما، حيث تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التواصل الفكري والثقافي. حضر الفعالية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي، ومعالي وزير التعليم الماليزي فاضلينا صديق، بالإضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين ومديري الجامعات الماليزية والمسؤولين والمثقفين والإعلاميين.

وألقى الدكتور عبداللطيف الواصل كلمة الترحيب، مؤكدًا أن اختيار المملكة ضيف شرف للمعرض يمثل امتدادًا لحضورها الثقافي العالمي، وترسيخًا لحرصها على بناء جسور التواصل مع مختلف الشعوب، مضيفًا أن العلاقات السعودية الماليزية تقوم على أساس تاريخي من التعاون والأخوة، متقدمًا بالشكر لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود. بدوره، أكد السفير أسامة الأحمدي أن هذه الأمسيات تندرج ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها الثقافية عالميًا، والوقوف على التنوع الغني في الموسيقى والأدب والأزياء والفنون التراثية السعودية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تلعب دورًا مهمًا في توطيد أواصر التواصل الحضاري بين الشعوب، وإبراز التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.

وتضمنت الفعالية عروضًا حية للفنون الأدائية السعودية التقليدية، أبرزها فن الخطوة والسامري والخبيتي، إلى جانب تقديم أطباق متنوعة من المطبخ السعودي الذي يمثل مختلف المناطق، مما أتاح للضيوف فرصة التعرف على الثراء الثقافي والتاريخي للمملكة وتنوعه الإقليمي. وتُعد ليلة العشاء السعودي جزءًا من البرنامج الثقافي الذي تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال أيام المعرض، ويشمل سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية والعروض الفنية التي ستستمر حتى السابع من يونيو.

وقد شهدت هذه الأمسية تفاعلًا ملحوظًا من الحضور الماليزي، الذين أعربوا عن إعجابهم بالمشاركة السعودية وما تضمنته من عروض فنية وطهي، مؤكدين أن هذه الفعاليات تعكس ما تتمتع به الثقافة السعودية من عمق وتنوع، وتساهم في تعزيز التفاهم المشترك بين البلدين الصديقين





