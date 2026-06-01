ليلة سعودية في كوالالمبور تعمّق العلاقات الثقافية بين المملكة وماليزيا على هامش معرض الكتاب

أقيمت فعالية "ليلة سعودية" في كوالالمبور بمناسبة مشاركة المملكة ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، حيث سلطت الضوء على التنوع الثقافي السعودي وبناء جسور التواصل مع الشعوب.

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور إقامة الفعالية الثقافية المعروفة باسم " ليلة سعودية "، وذلك في إطار الاحتفاء بالعمق والروح المميزة للعلاقات السعودية الماليزية، على هامش participation المملكة العربية السعودية كضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب لعام 2026.

وقد حضر هذه الأمسية الخاصة حشد متميز من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين والمثقفين والإعلاميين من كلا البلدين، مما مثل مناسبة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم المشترك بين المملكة وماليزيا. وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، أكد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن المشاركة السعودية البارزة في هذا المعرض الدولي تمثل تجسيداً حياً للامتداد الثقافي للمملكة على الساحة العالمية، وانطلاقاً من الرؤية الشاملة المدعومة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، والتي تهدف إلى بناء جسور التواصل والحوار الثقافي مع مختلف شعوب العالم.

وشرح الواصل أن الهيئة تعمل على إبراز القدرات الإبداعية السعودية في مجالات أدبية وفنية متنوعة. من جانبه، أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي، إلى أن الحضور الثقافي السعودي في كوالالمبور يهدف بشكل أساسي إلى تعريف المجتمع الماليزي والدولي بالتنوع والغنى الثقافي الذي تزخر به المملكة، ومساهمته في تعزيز قيم التواصل بين الثقافات، كما سلط الضوء على الحراك Cultural النشط الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 الطموحة، والتي أعطت الأولوية للقطاع الثقافي والإبداعي.

وتضمنت أمسية "الليلة السعودية" باقة من العروض الحية للفنون الأدائية التقليدية السعودية، كان من أبرزها فنون الخطوة والسامري والخبيتي، والتي ترمز إلى الموروث الشعبي الأصيل. كما تم تقديم selects من الأطباق السعودية الشهيرة، مما أوجد تجربة multisensory أتاحت للضيوف تذوق نكهات المملكة Township والتفاعل مع تعابيرها الثقافية المتنوعة. وقد شكلت هذه الجوانب مجتمعةً خليطة غنية برزت من خلالها الهوية السعودية بمكوناتها التاريخية والحديثة.

وتمتد هذه الفعالية ضمن البرنامج الثقافي الواسع الذي preparesه هيئة الأدب والنشر والترجسة خلال مشاركتها في معرض الكتاب، ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات المتخصصة، وجلسات حوارية مع كتاب وروائيين سعوديين، وعروض فنية مستمرة، وذلك حتى تاريخ السابع من شهر يونيو، مما يجعله حدثاً ثقافياً مستمراً ومتعدد الأوجه





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ليلة سعودية معرض كوالالمبور الدولي للكتاب هيئة الأدب والنشر والترجمة العلاقات السعودية الماليزية رؤية 2030

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سانتوس البرازيلي يحسم مستقبل نجمه نيمار (فيديو)أعلن نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، في اليوم الأول من العام الجديد 2026، تجديد عقد نجمه نيمار جونيور حتى شهر ديسمبر 2026.

Read more »

انخفاض وتيرة التضخم الأسبوعي في روسياأظهرت بيانات رسمية انخفاض وتيرة التضخم الأسبوعي في روسيا في الفترة من 20 إلى 26 يناير 2026 إلى 0.19%، مقارنة بـ0.45% بين 13 و19 يناير 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »

الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2026،

Read more »

محمد الحبيب العقارية تحصد جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعام 2026حصدت 'شركة محمد الحبيب العقارية' جائزة 'أفضل مطور عقاري لعام 2026' خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في البناء بالمملكة العربية السعودية 2026، التي نظمتها Construction Business News، في إنجاز جديد يعكس مكانة...

Read more »

«زاتكا» للمنشآت: 10 مايو موعد أقصى لتقديم نماذج ضريبة الاستقطاعدعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أبريل 2026، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 مايو 2026

Read more »