ليفربول يعين أندوني إيراولا مدرباً جديداً خلفاً لآرني سلوت

تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا لتولي قيادة الفريق الأول، بعد إقالة الهولندي آرني سلوت. ويأتي هذا التعيين في ظل تحليلات وتوقعات حول مدى قدرة إيراولا على تحقيق النجاحات المنشودة، واستمرار المدرسة التكتيكية التي أرساها يورغن كلوب.

أسند نادي ليفربول الإنجليزي مهمة قيادة الفريق إلى المدرب الإسباني أندوني إيراولا بعد أيام من إقالة الهولندي آرني سلوت من منصبه كمدير فني. وقال كاراغر في تصريحات نشرتها تليجراف البريطانية: شعرت بالحيرة عند الإعلان عن رحيل سلوت، بل إن هذا الشعور ما زال يراودني مع تعيين إيراولا.

وأضاف: مع كامل احترامي لبورنموث فإن إيراولا لا يكتفي بمنصب أعلى بل ينتقل بسرعة إلى واحدة من أكثر الوظائف ضغطاً في عالم كرة القدم. وواصل: يجب أن تستند المعايير الأساسية لتدريب أحد أفضل أندية أوروبا إلى إنجازات المرشح وعلى أي مستوى وبأسلوب لعبه. إيراولا يلبي أحد هذه المعايير؛ أكبر ميزة له في انتقاله إلى ليفربول أن أسلوب لعبه مع بورنموث كان يشبه أسلوب يورغن كلوب.

وتابع: من اللافت للنظر أنه كان هناك بحث عن إيجاد شخص أقرب لأسلوب المدرب الألماني أقرب منه لأسلوب سلوت. أي تعيين إداري يعد مخاطرة، لكن الحكم على مدربي ليفربول المستقبليين بناء على مدى توافقهم مع فكرة شعبية عن كرة القدم الصاخبة أمر خطير. وأكمل: اختزال نجاح كلوب كمدرب عالمي لمجرد تقديمه كرة قدم هجومية تتمتع بالضغط العالي هو تحريف كبير لأسباب براعته ولما كان هو وليفربول ثنائياً مثالياً.

واختتم: لا تحتاج أندية بحجم ليفربول إلى مدربين بارعين فقط، هذا أمر مفروغ منه، بل تحتاج إلى قادة عظماء قادرين على إلهام اللاعبين والجماهير ووسائل الإعلام إلى حد ما بقوة شخصياتهم. في ليفربول امتلك كلوب موهبة استثنائية في التحفيز والإلهام من خلال التواصل بهيبته. بعد صلاح وروبرتسون.. نجم جديد يستعد لمغادرة ليفربول أعلن نادي ليفربول منذ لحظات عن تعيين أندوني إيراولا ليكون مديراً فنياً جديداً للفريق، وذلك خلفاً لآرني سلوت الذي غادر منصبه خلال الفترة الماضية





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