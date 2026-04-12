ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات ويصعد إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزًا هامًا على فولهام في الدوري الإنجليزي، مما مكنه من الصعود إلى المركز الخامس والمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا. الفوز جاء بعد فترة من النتائج السلبية، ويعزز طموحات الفريق قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

استعاد ليفربول الإنجليزي توازنه في سباق المنافسة على المراكز المؤهلة ل دوري أبطال أوروبا ، بعد تحقيقه فوزًا هامًا على ضيفه فولهام بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. عودة 'الريدز' إلى طريق الانتصارات جاءت بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أثرت على مسيرة الفريق، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية، قبل أن يستعيد بريقه في مواجهة فولهام ، وذلك بفضل تألق نجمه المصري محمد صلاح .

افتتح نغوموها التسجيل في الدقيقة 36 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، معلنًا تقدم فريقه، ثم عزز صلاح التقدم بعد أربع دقائق فقط، مستغلاً تمريرة من الهولندي كودي خاكبو، ليسدد كرة أرضية قوية استقرت في الشباك. هذا الفوز يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجماهير على حد سواء، خاصةً في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. يعكس هذا الانتصار أيضًا القدرة على التكيف والتعامل مع الضغوطات، مما يضع الفريق في موقع جيد للمنافسة على تحقيق الأهداف المرجوة.\بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة، مما سمح له بالصعود إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، مواصلًا بذلك ضغطه في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. تشتد المنافسة على هذه المراكز مع اقتراب نهاية الموسم، حيث تتنافس العديد من الفرق على حجز مقاعدها في البطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة العجوز. الفوز على فولهام يكتسب أهمية إضافية كونه يأتي قبل أيام قليلة من مواجهة مرتقبة أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. يسعى الفريق الإنجليزي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب، وبالتالي التأهل إلى الدور التالي من البطولة. هذه المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على المنافسة في المحافل الأوروبية الكبرى، وستحدد إلى حد كبير مساره في البطولة.\في مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فرض إيفرتون التعادل على مضيفه برنتفورد بنتيجة 2-2، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وسجلا الأهداف في فترات متقاربة. من جهة أخرى، واصل برايتون نتائجه الإيجابية بتحقيق فوزه الثالث على التوالي على حساب بيرنلي بهدفين دون رد. هذه النتائج تعكس حالة التنافس الشديدة في الدوري الإنجليزي، حيث تسعى جميع الفرق لتحقيق الفوز وتحسين موقعها في جدول الترتيب. تبقى المنافسة مفتوحة في الجولات الأخيرة من الموسم، سواء على مراكز المقدمة أو صراع البقاء في الدوري، مع اقتراب الدوري من مراحله الحاسمة.





