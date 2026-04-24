ليفربول يستعد لمواجهة كريستال بالاس.. وصلاح يطارد أرقامًا قياسية

يستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يترقب محمد صلاح تحقيق أرقام مميزة. كما كشفت مصادر عن قرب رحيل فيديريكو كييزا عن الفريق.

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق كريستال بالاس مساء الغد على أرضه وبين جماهيره في ملعب أنفيلد العريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى ليفربول لتعزيز موقعه في المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، بينما يطمح كريستال بالاس لتحسين ترتيبه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط. وبحسب تقارير شبكة Tribuna العالمية، فإن النجم المصري محمد صلاح يترقب تحقيق سلسلة من الأرقام القياسية المميزة في الدوري الإنجليزي خلال هذه المباراة. صلاح، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا و314 يومًا، يواصل التألق وتقديم مستويات رائعة، حيث سجل في آخر ثلاث مباريات بدأها أساسيًا في الدوري.

وفي حال تمكن من تسجيل هدف في مباراة الغد، فإنه سينضم إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كآخر لاعب في عمره أو أكبر يحقق هذا الإنجاز، وهو تسجيل هدف في أربع مباريات متتالية أساسيًا. هذا الإنجاز يعكس مدى لياقة صلاح البدنية وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات. تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام كريستال بالاس يشير إلى تفوق واضح للاعب المصري، حيث ساهم في تسجيل 14 هدفًا في 14 مباراة لعبها ضد الفريق اللندني، مسجلًا 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

وفي حال تمكن صلاح من تسجيل هدفه العاشر ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فإنه سيصبح الفريق التاسع الذي يهز شباكه 10 مرات أو أكثر في المسابقة، ليضع اسمه بجانب كبار الهدافين في تاريخ الدوري. يذكر أن آلان شيرر، مهاجم نيوكاسل السابق، هو اللاعب الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر ضد أكبر عدد من الفرق، وهو 12 فريقًا.

صلاح قاد ليفربول للفوز في آخر مباراتين له في الدوري، حيث سجل هدفين في كل مباراة ضد فولهام وإيفرتون، مما يؤكد على تأثيره الكبير في نتائج الفريق. بالإضافة إلى الاستعدادات الفنية والبدنية للمباراة، كشفت مصادر مقربة من نادي ليفربول عن قرب رحيل المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري. كييزا لم يتمكن من تقديم المستوى المأمول منه خلال فترة وجوده مع الريدز، وبالتالي قرر النادي عدم تجديد عقده.

هذا القرار يأتي في إطار خطة الفريق لتجديد صفوفه وتعزيزها بلاعبين جدد قادرين على المنافسة بقوة في الموسم المقبل. ليفربول يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة. الفارق بين الفريقين يوضح أهمية المباراة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى ليفربول للاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يطمح كريستال بالاس لتحسين ترتيبه وتجنب الهبوط.

المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية ومثيرة بين اللاعبين. جماهير ليفربول تتطلع إلى رؤية محمد صلاح يقود الفريق للفوز وتحقيق الأرقام القياسية التي يترقبها، بينما يأمل جمهور كريستال بالاس في أن يتمكن الفريق من تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية. المباراة ستكون فرصة للاعبين لإثبات قدراتهم وتقديم مستوى يليق بسمعة أنديتهم





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ليفربول كريستال بالاس محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز فيديريكو كييزا أخبار رياضية

United States Latest News, United States Headlines

