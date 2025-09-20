ليفربول يتخطى إيفرتون ويتعادل توتنهام و برايتون و بالاس يعمق جراح وست هام و ليدز يقسو على ولفرهامبتون

شهدت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أسبوعها الخامس، إثارة كبيرة، مع فوز ليفربول على إيفرتون، وتعادل توتنهام مع برايتون، وفوز كريستال بالاس على وست هام، وليدز على ولفرهامبتون، وسط تألق العديد من اللاعبين.

شهدت منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مباريات حماسية ومثيرة، أبرزها فوز ليفربول على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، وتعادل توتنهام مع برايتون ، بالإضافة إلى فوز كريستال بالاس على وست هام، وليدز يونايتد على ولفرهامبتون. في مباراة ليفربول و إيفرتون ، تمكن الريدز من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت سيطرة ليفربول في الشوط الأول وتسجيل هدفين عن طريق راين خرافنبرخ وهوجو إيكيتيكي. بينما قلص إيفرتون الفارق في الشوط الثاني بهدف لإدريسا غي.

المباراة شهدت تألق محمد صلاح في صناعة الأهداف، ونجاح ليفربول في الحفاظ على صدارة الترتيب. المدرب أرني سلوت أشرك لاعبيه الجدد، الألماني فلوريان فيرتز، والسويدي ألكسندر إيزاك، في محاولة لتعزيز خط الهجوم والسيطرة على المباراة. ورغم محاولات إيفرتون للعودة، إلا أن ليفربول تمكن من الحفاظ على تقدمه، ليحقق فوزاً مهماً في سباق المنافسة على اللقب. في المباراة الأخرى، تعادل توتنهام مع برايتون بنتيجة 2-2، في مباراة شهدت تقلبات مثيرة. تقدم برايتون بهدفين عن طريق يانكوبا مينتيه وياسين العياري، قبل أن يقلص ريشارليسون الفارق لتوتنهام. وفي الدقائق الأخيرة، تمكن يان بول فان هيكه من تسجيل هدف التعادل لتوتنهام، ليقتنص نقطة ثمينة خارج الديار. هذه النتيجة تعكس قوة المنافسة في الدوري الإنجليزي، وقدرة الفرق على العودة في المباريات. في سياق متصل، واصل كريستال بالاس نتائجه الإيجابية، وحقق فوزاً على وست هام بنتيجة 2-1. سجل جان-فيليب ماتيتا وتيريك ميتشل هدفي الفوز لكريستال بالاس، بينما سجل جارود بوين هدف وست هام. هذا الفوز يعزز من طموحات كريستال بالاس في المنافسة على مركز متقدم في جدول الترتيب. في المقابل، حقق ليدز يونايتد فوزاً مهماً على ولفرهامبتون بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تألق الوافدين الجدد من كلا الفريقين. سجل لاديسلاف كريتشي هدف ولفرهامبتون، بينما سجل دومينيك كالفرت-لوين وأنتون شتاخ ونوح أوكافور أهداف ليدز يونايتد. هذا الفوز يعزز من ثقة ليدز يونايتد في بداية الموسم. المباراة شهدت أداءً قوياً من ليدز يونايتد، ونجاحاً في استغلال الفرص المتاحة. وفي مباراة أخرى، تعادل بيرنلي مع نوتنغهام فوريست بنتيجة 1-1. تقدم نوتنغهام بهدف نيكو وليامز، وتعادل جايدون أنتوني لبيرنلي. شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، وتقاسما نقاط المباراة. مانشستر يونايتد ينعش موسمه بالفوز على تشيلسي. أخيرًا، أشاد توماس فرنك، مدرب توتنهام، بأداء فريقه بعد التعادل مع برايتون، مؤكدًا على الروح القتالية للاعبين وقدرتهم على العودة في المباراة





