كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول حددت الموهبة الإيفوارية الشابة يان ديوماندي كبديل مثالي للنجم المصري محمد صلاح، مع احتدام المنافسة مع أندية كبرى للفوز بخدماته قبل الميركاتو الصيفي.

في خطوة استباقية تعكس تخطيط النادي للمرحلة الانتقالية الكبرى، أفادت تقارير صحفية متطابقة بأن نادي ليفربول الإنجليزي قد استقر بشكل نهائي على اسم المرشح الأول لخلافة الأسطورة المصري محمد صلاح، الذي بات رحيله عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الجاري أمراً واقعاً. وبحسب المعلومات التي تداولتها منصات رياضية موثوقة، فإن الموهبة الإيفوارية الشابة يان ديوماندي، لاعب نادي لايبزيغ الألماني، يتربع على رأس قائمة أهداف ليفربول لتعويض الفراغ الكبير الذي سيتركه رحيل الفرعون المصري.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت يراقب فيه العالم بدقة الخطوات القادمة للإدارة الفنية للريدز، حيث تتطلع الجماهير إلى معرفة هوية البديل القادر على سد ثغرة النجم الأول للفريق في السنوات الأخيرة. من جهتها، أكدت شبكة سكاي سبورتس في نسختها الألمانية أن إدارة ليفربول منحت الضوء الأخضر للمضي قدماً في المفاوضات مع وكلاء اللاعب الإيفواري الذين يتبعون شركة روك نيشن سبورتس العالمية. ورغم أن النادي لم يبدأ مفاوضات رسمية مباشرة مع لايبزيغ حتى اللحظة، إلا أن رغبة النادي الإنجليزي تبدو جادة جداً، خاصة بعد أن بصم ديوماندي البالغ من العمر 19 عاماً على موسم استثنائي مع فريقه الألماني، حيث شارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة، مما جعله محط أنظار عمالقة أوروبا، بما في ذلك نادي باريس سان جيرمان الذي دخل على خط المفاوضات هو الآخر. في المقابل، تسعى إدارة لايبزيغ جاهدة لرفع راتب اللاعب وتمديد عقده لضمان بقائه أو رفع قيمته السوقية قبل أي عملية انتقال محتملة. تأتي هذه التحركات في ظل أجواء عاطفية يعيشها ملعب أنفيلد، حيث يواصل محمد صلاح تقديم مستوياته المميزة رغم تأكيد رحيله، وكان آخرها تألقه اللافت في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون، حيث سجل هدف التقدم في مباراة درامية انتهت لصالح ليفربول بنتيجة 2-1، مما يعزز من مكانته في قلوب الجماهير التي تحاول وداعه بأفضل صورة ممكنة. وبينما يدخل نادي النصر السعودي بقوة في سباق التعاقد مع صلاح، تظل أعين جماهير الريدز معلقة على التطورات في سوق الانتقالات، بانتظار معرفة ما إذا كان ديوماندي سيحمل عبء القميص رقم 11 في الموسم المقبل. إن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد معالم تشكيلة ليفربول تحت قيادة فنية تسعى للبناء على إرث صلاح العظيم، مع التأكيد على أن عملية البحث عن بديل لم تكن سهلة وتطلبت دقة متناهية في الاختيارات لضمان استمرارية المنافسة على كافة الأصعدة المحلية والأوروبية، وسط توقعات بميركاتو ساخن جداً في الصيف القادم





