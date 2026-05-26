ليفربول تواصل مع يورغن كلوب في ظل غموض مستقبل سلوت

كشفت تقارير إعلامية عن تواصل إدارة نادي ليفربول مع مدربها السابق الألماني يورغن كلوب في ظل تصاعد الحديث عن تغييرات محتملة قد تطال المدير الفني الحالي آرني سلوت.

كشفت تقارير إعلامية عن تواصل إدارة نادي ليفربول مع مدرب ها السابق الألماني يورغن كلوب في ظل تصاعد الحديث عن تغييرات محتملة قد تطال المدير الفني الحالي آرني سلوت .

ومع تزايد الغموض بشأن مستقبل سلوت بدأت إدارة "آنفيلد" بالفعل في دراسة البدائل المحتملة لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. وذكرت منصة "ترانسفير نيوز لايف" أن الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث، يتصدر قائمة المرشحين لخلافة سلوت في حال قررت الإدارة إجراء تغيير فني. لكن صحيفة "ذا صن" فجرت مفاجأة كبرى بعدما أكدت أن إدارة ليفربول تواصلت بالفعل مع المدرب التاريخي للنادي يورغن كلوب من أجل استطلاع رأيه والتشاور معه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.

ولا يزال كلوب يحظى بمكانة خاصة داخل أروقة النادي بعدما ارتبط اسمه بأبرز النجاحات الحديثة لليفربول إذ تشير التقارير إلى أن الإدارة فتحت قنوات اتصال معه بالتزامن مع النقاشات الداخلية حول مستقبل سلوت. وعاش ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب واحدة من أنجح فتراته التاريخية بعدما توج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

كما نجح المدرب الألماني في إعادة بناء هوية الفريق وتحويله من ندٍ يعاني من التذبذب إلى أحد أقوى الفرق في أوروبا، قبل أن يقرر الرحيل عن منصبه العام الماضي. غادر النجم المصري محمد صلاح بشكل رسمي عن صفوف فريق ليفربول مساء يوم الأحد بعدما خاض مباراته الأخيرة في موسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ليفربول يورغن كلوب آرني سلوت مدرب فريق

United States Latest News, United States Headlines