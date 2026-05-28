ليزا كوك: التضخم في الولايات المتحدة يتجه في المسار الخاطئ

أعلنت المحافظة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليزا كوك عن تحذيرها من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وقالت إنها ستكون مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا استمر الوضع.

أعلنت المحافظة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليزا كوك عن تحذيرها من ارتفاع ال تضخم في الولايات المتحدة، وقالت إنها ستكون مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا استمر الوضع.

وأكدت كوك في تصريحاتها أن المخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وذكرت أن استمرار التضخم في الولايات المتحدة فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2% على مدى 5 سنوات يثير خطر ترسخ ضغوط الأسعار في سلوك تحديد الأسعار والأجور. وعلى الرغم من أن كوك أكدت أنها تفضل إبقاء أسعار الاقتراض ثابتة في الوقت الحالي، إلا أن تصريحاتها تضعها في صف عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين أشاروا إلى أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة أصبح الآن مصدر قلق أكبر للسياسة النقدية من سوق العمل.

وتصريحات كوك جاءت في وقت يبدو فيه أن السوق توقع أن يتباطأ نمو الأسعار مجدداً خلال الأشهر القادمة، ولكنها تظهر أيضاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال قلقاً من تسارع التضخم في الولايات المتحدة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ليزا كوك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تضخم أسعار الفائدة اقتصاد الولايات المتحدة

United States Latest News, United States Headlines