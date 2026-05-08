ليبيا تطلق عملية أمنية واسعة في الزاوية لمواجهة المجرمين والمطلوبين

أعلنت السلطات الليبية الجمعة، إطلاق عملية أمن ية واسعة في مدينة الزاوية غربي البلاد، تستهدف ملاحقة المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون، وذلك في أعقاب اشتباكات مسلحة عنيفة شهدتها المدينة.

وقالت مديرية أمن الزاوية في بيان رسمي، إن العملية انطلقت بأوامر مباشرة من النيابة العامة، وتشمل مداهمات واسعة النطاق، وقبض على المتورطين في أعمال تهدد الأمن العام، بالإضافة إلى عمليات تفتيش دقيقة. وشهدت المدينة منذ فجر الجمعة اشتباكات مسلحة عنيفة بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ، تركزت قرب مصفاة الزاوية النفطية، دون تحديد هوية الأطراف المتورطة فيها.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن قذائف سقطت داخل المجمع النفطي ومناطق سكنية مجاورة دون تسجيل أضرار كبيرة، مشيرة إلى إخلاء العاملين وطلبة المعهد النفطي باستثناء فرق الإطفاء، مع تفعيل خطة الطوارئ. ودعا مركز طب الطوارئ والدعم السكاني إلى عدم الخروج إلا للضرورة، فيما طالب مكتب الأوقاف بإبعاد المصلين عن المساجد الواقعة في مناطق الاشتباكات.

وتعاني ليبيا من مشكلات أمنية متواصلة منذ عام 2022، في ظل انقسام سياسي متواصل بين حكومتين متنازعتين على السلطة؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها وتدير غرب البلاد. أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، وتتخذ من بنغازي مقرا لها وتدير شرق البلاد ومدنا في الجنوب.

وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تفضي إلى توحيد السلطة وإنهاء النزاع المسلح في بلدهم الغني بالنفط. وأكدت مصادر أمنية أن العملية الأمنية في الزاوية تأتي في إطار جهود الحكومة لحماية المدنيين وممتلكاتهم، وتأمين المنشآت الحيوية، خاصة في ظل تزايد أعمال العنف والجرائم المنظمة في المنطقة. وأضافت أن العمليات الأمنية ستستمر حتى يتم القبض على جميع المطلوبين، وتأمين استقرار المنطقة.

وفي الوقت نفسه، دعت السلطات المحلية السكان إلى التعاون مع القوات الأمنية، وتقديم أي معلومات قد تساعد في القبض على المجرمين. وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية ستشمل أيضا تفتيش المنازل والشركات المشبوهة، والتأكد من هوية جميع الأفراد في المنطقة. كما أكدت السلطات أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون، مع الحفاظ على حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، قال مراسلون إن الاشتباكات في الزاوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإن العديد من العائلات نحت إلى النزوح إلى مناطق أكثر أمانا. وأكد مسؤولون محليون أن الوضع الأمني في المدينة لا يزال متوترا، وأن القوات الأمنية تعمل على فرض السيطرة على جميع المناطق. وفي الوقت نفسه، دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة إلى التوقف عن القتال، والالتزام بالهدنة، والعمل على حل الأزمة السياسية من خلال الحوار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في ليبيا، إن المنظمة الدولية ستواصل جهودها لدعم الليبيين في تحقيق الاستقرار والأمن. وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قال مراقبون إن الانقسام بين الحكومتين لا يزال مستمرا، وإن أي حل للأزمة يتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف المتحاربة. وأضافوا أن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال هشا، وإن أي تفاقم للأزمة قد يؤدي إلى تفاقم العنف والصراع.

وفي ختام البيان، أكدت مديرية أمن الزاوية أن العملية الأمنية ستستمر حتى تحقيق الأهداف المرجوة، وأن القوات الأمنية ستعمل على حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتأمين المنطقة من أي أعمال عنف أو جرائم. ودعت السلطات جميع الأطراف إلى التزام الهدوء، والعمل على حل الأزمة من خلال الحوار والوسائل السلمية





