ليبيا: تحول من تدريبات عسكرية إلى أداة دبلوماسية في محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية

تتضمن هذه المقالة تحولات جديدة في المناورات العسكرية الدولية في ليبيا، حيث بدأت من مجرد تدريبات عسكرية متزامنة بين الولايات المتحدة وتركيا، وتحول إلى أداة دبلوماسية لإعادة تشكيل التوازنات الأمنية وفتح قنوات تواصل مباشرة بين العسكريين المنقسمين. تُركز المقالة على دور تركيا في هذه المناورات، وربطها بتحولات الأزمة الليبية، وخططها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

شهدت الساحة الليبية خلال أسابيع قليلة فقط حراكا عسكريا متزامنا قادته الولايات المتحدة وتركيا حمل في ظاهره أهدافا تدريبية مرتبطة بمكافحة الإرهاب وحماية الحدود، لكنه في العمق عكس توجها دوليا متصاعدا نحو الدفع بمشروع توحيد المؤسسة العسكرية.

وفي تحول لافت بمسار الأزمة الليبية لم تعد المناورات العسكرية الدولية مجرد تدريبات ميدانية عابرة، بل تحولت تدريجيا إلى أداة دبلوماسية لإعادة تشكيل التوازنات الأمنية وفتح قنوات تواصل مباشرة بين العسكريين المنقسمين منذ سنوات. ليس جديدا فإن ما يميز المرحلة الحالية هو انتقال القوى الدولية من دعم المسارات السياسية التقليدية إلى محاولة بناء واقع أمني جديد على الأرض.





ليبيا، تدريبات عسكرية، توحيد المؤسسة العسكرية، ترك

