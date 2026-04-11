ليبرون جيمس يحقق رقماً تاريخياً جديداً في الـ NBA.. وفاشيرو يتطلع لمواجهة ألكاراس

ليبرون جيمس يصل إلى 12000 تمريرة حاسمة، وفاشيرو يبلغ الدور قبل النهائي في مونت كارلو، وأتلانتا هوكس يتأهل للبلاي أوف.

يواصل ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز كتابة التاريخ في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه)، حيث أصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري يصل إلى 12000 تمريرة حاسمة في مسيرته. جاء هذا الإنجاز بعد التمريرة الحاسمة الثانية التي قدمها جيمس في الربع الأول من مباراة فريقه ضد فينكس صنز الليلة الماضية، والتي انتهت بفوز ليكرز. التمريرة رقم 12000 جاءت عندما استحوذ جيمس على كرة مرتدة في الجانب الدفاعي، ثم أرسل تمريرة طويلة إلى دياندري أيتون الذي وضعها في السلة.

يحمل جون ستوكتون الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة في الدوري برصيد 15806 تمريرات، يليه كريس بول وله 12552 تمريرة، ثم جيسون كيد بـ 12091 تمريرة. من المتوقع أن يتمكن جيمس من تجاوز كيد، وحتى كريس بول يعتمد على حالته البدنية وعدد المباريات التي سيلعبها. دخل جيمس المباراة بمعدل 7.1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم، بينما يبلغ معدله على مدار مسيرته 7.4 تمريرة في المباراة الواحدة. أنهى جيمس المباراة بتقديم 12 تمريرة حاسمة لزملائه، بالإضافة إلى تسجيله 28 نقطة، مما ساهم في فوز ليكرز على صنز بنتيجة 101-73.\في سياق آخر، يتألق فالنتين فاشيرو في بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس، حيث وصل إلى الدور قبل النهائي على أرضه، ويتطلع لمواجهة المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراس. فاشيرو، الذي كان خارج قائمة أفضل 200 لاعب قبل فوزه المفاجئ ببطولة شنغهاي للأساتذة العام الماضي، تغلب على أليكس دي مينور في مباراة صعبة. يعبر فاشيرو عن سعادته بالمشاركة في الدور قبل النهائي مع أفضل اللاعبين، ويصف فرصة مواجهة ألكاراس في مسقط رأسه بالأمر المذهل. يعبر فاشيرو عن امتنانه لدعم أصدقائه وعائلته الذين يشجعونه في الملعب، مؤكداً على أن هذه فرصة نادرة لأي لاعب. من المتوقع أن يدخل فاشيرو قائمة أفضل 20 لاعباً في التصنيف العالمي. ألكاراس، من جانبه، يعبر عن إعجابه بقصة فاشيرو الملهمة، مشيراً إلى حماسه الكبير للعب على أرضه، ويصفه بالمنافس الصعب.\في أخبار أخرى، حجز فريق أتلانتا هوكس مقعده في الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) لدوري إن بي إيه بفوزه على كليفلاند كافالييرز. كما ضمن فريق بوسطن سلتيكس المركز الثاني في المنطقة الشرقية. في كرة القدم، رفض بايرن ميونيخ الألماني فكرة تغييب جمال موسيالا عن كأس العالم، بينما يغيب المهاجم فيكتور بونيفاس عن تشكيلة فيردر بريمن في مباراة بالدوري الألماني. في سياق آخر، رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) شكوى الهلال السوداني بشأن مشاركة لاعب نهضة بركان المغربي حمزة الموساوي في مباراة بين الفريقين





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ليبرون جيمس NBA تمريرات حاسمة فاشيرو ألكاراس مونت كارلو أتلانتا هوكس بوسطن سلتيكس رياضة

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »