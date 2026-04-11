ليبرون جيمس يصل إلى 12000 تمريرة حاسمة في (NBA) ويصنع تاريخًا مع نجله

حقق نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى 12000 تمريرة حاسمة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، كما شهدت المباراة مشاركته مع نجله بروني جيمس، مما أضاف بعدًا عاطفيًا مميزًا.

شهدت مسيرة النجم ليبرون جيمس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ( NBA ) إنجازًا تاريخيًا جديدًا، حيث وصل إلى 12000 تمريرة حاسمة، ليصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري يحقق هذا الرقم القياسي. جاء هذا الإنجاز خلال مباراة فريقه لوس أنجلوس ليكرز ضد فينكس صنز، حيث قدم جيمس أداءً مميزًا بتسجيله 28 نقطة وتقديمه 12 تمريرة حاسمة لزملائه. الفوز الذي حققه ليكرز بنتيجة 101-73 لم يكن مجرد فوز عادي، بل كان تتويجًا لمسيرة أسطورية للاعب يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

التمريرة الحاسمة رقم 12000 جاءت في لحظة مميزة، عندما استحوذ جيمس على كرة مرتدة في الجانب الدفاعي، ثم أرسل تمريرة طويلة إلى الطرف الآخر من الملعب، ليتلقاها دياندري أيتون ويضعها في السلة، وذلك قبل سبع دقائق و49 ثانية من نهاية الربع الأول. هذا الإنجاز يعكس ليس فقط مهارة جيمس الفردية، بل أيضًا قدرته على القيادة والتعاون مع زملائه في الفريق، مما يجعله أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة السلة.\منذ دخوله الدوري، أظهر ليبرون جيمس قدرة استثنائية على صناعة اللعب، مما جعله ليس فقط هدافًا بارزًا، بل أيضًا صانع ألعاب من الطراز الرفيع. الرقم القياسي الحالي في عدد التمريرات الحاسمة في الدوري يحمله جون ستوكتون، نجم يوتا جاز السابق، برصيد 15806 تمريرات. يأتي كريس بول، الذي اعتزل مؤخرًا، في المركز الثاني برصيد 12552 تمريرة، متقدمًا على جيسون كيد الذي قدم 12091 تمريرة. بالنظر إلى أداء جيمس الحالي ومعدل تمريراته الحاسمة في المباراة الواحدة، تتاح له فرصة كبيرة لتجاوز جيسون كيد في الموسم المقبل، وربما اللحاق بكريس بول. يبلغ معدل تمريرات جيمس الحاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم 7.1 تمريرة، بينما يبلغ معدله على مدار مسيرته بالكامل 7.4 تمريرة، مما يدل على استمرارية تميزه ونجاحه في هذا الجانب من اللعب. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المباراة لحظة تاريخية أخرى تمثلت في مشاركة ليبرون جيمس ونجله بروني جيمس معًا في فريق لوس أنجلوس ليكرز، مما أضاف بعدًا عاطفيًا خاصًا لهذا الإنجاز التاريخي.\يواصل ليبرون جيمس، البالغ من العمر 41 عامًا، إثبات أنه لا يزال قادرًا على المنافسة على أعلى المستويات، متحديًا بذلك عوامل السن والوقت. إنجازه الأخير يعزز مكانته كأيقونة في عالم كرة السلة، وملهمًا للاعبين من جميع الأعمار. تتجاوز مساهمته في اللعبة مجرد الأرقام والإحصائيات، فهو يمثل مثالًا للاحترافية والالتزام والتفاني. بالإضافة إلى ذلك، فإن علاقته الخاصة مع نجله بروني جيمس، الذي شارك معه في نفس الفريق، تضيف بُعدًا عاطفيًا وعائليًا لمسيرته المهنية. هذه اللحظات التاريخية تثبت أن ليبرون جيمس ليس فقط لاعب كرة سلة استثنائي، بل هو أيضًا شخصية مؤثرة داخل وخارج الملعب. إنه نموذج يحتذى به في القيادة والإلهام والتفوق المستمر. ويستمر في ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ كرة السلة، محطمًا الأرقام القياسية ومتجاوزًا التوقعات، مما يجعله أسطورة حية في عالم الرياضة





