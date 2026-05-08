لولا دا سيلفا: ترامب لا ينوي غزو كوبا ويؤكد على تحول إيجابي في العلاقات الأمريكية الكوبية

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا ينوي شن هجوم عسكري أو غزو شامل ضد كوبا، مشيرا إلى أن هذا الموقف يمثل تحولا إيجابيا في العلاقات بين البلدين. وقال إن هذا التحول يأتي في وقت تسعى فيه كوبا إلى الانخراط في حوار بناء لإنهاء الحصار المفروض عليها منذ عام 1959. وتأتي هذه التصريحات في ظل حملة مستمرة من قبل الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الكوبية لإجراء إصلاحات جذرية، حيث هدد ترامب مرارا بالتدخل العسكري ضد الجزيرة لتحقيق أهدافه.

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا ينوي شن هجوم عسكري أو غزو شامل ضد كوبا ، وذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب لقاء ثنائي جمعهما في واشنطن.

وقال لولا دا سيلفا إن فهمه لتفسير كلمات ترامب يشير إلى عدم وجود نية لغزو كوبا، مشيرا إلى أن هذا الموقف يمثل تحولا إيجابيا في العلاقات بين البلدين. وأضاف أن هذا التحول يأتي في وقت تسعى فيه كوبا إلى الانخراط في حوار بناء لإنهاء الحصار المفروض عليها منذ انتصار ثورة 1959، والذي منعها من ممارسة سيادتها الكاملة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حملة مستمرة من قبل الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الكوبية لإجراء إصلاحات جذرية، حيث هدد ترامب مرارا بالتدخل العسكري ضد الجزيرة لتحقيق أهدافه. وفي إطار هذه الضغوط، فرض البيت الأبيض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين الكوبيين، بهدف إجبار النظام الحاكم على التنحي عن السلطة. وقد أشار ترامب في أكثر من مناسبة إلى إمكانية الاستيلاء على كوبا، التي تقع على بعد 145 كيلومترا من فلوريدا، وتخضع لحظر تجاري أمريكي منذ عام 1959.

وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية في كوبا بسبب الحصار الأمريكي، خاصة بعد فرض واشنطن حظرا على تزود الجزيرة بالوقود في يناير الماضي. ومع ذلك، نجحت روسيا في نهاية مارس في إيصال ناقلة نفط إلى الجزيرة، مما ساعد في تخفيف آثار الحصار. وأشار لولا دا سيلفا إلى أن هذا الموقف الأمريكي الجديد قد يفتح أبواب الحوار بين الولايات المتحدة وكوبا، خاصة في ظل الرغبة الكوبية في حل الأزمة من خلال الحوار الدبلوماسي.

وقال إن هذا التحول قد يساهم في تحسين العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها كوبا. وأضاف أن هذا الموقف قد يفتح المجال أمام حلول سياسية للأزمة، خاصة في ظل الرفض الكوبي للتدخل العسكري. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن هذا التحول قد يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وكوبا.

