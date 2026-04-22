لوفتهانزا تعلن تقليص رحلاتها وإلغاء 20 ألف رحلة بسبب أزمة الوقود

اتخذت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا قرارات حاسمة لتقليص جدول رحلاتها وإلغاء آلاف الرحلات الجوية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطراب الإمدادات العالمية، وسط تحديات إضافية تفرضها الإضرابات العمالية وتوتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات ال اقتصاد ية واللوجستية الراهنة، عن تقليص واسع النطاق في جدول رحلاتها الجوية خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة التي تتضمن إلغاء نحو 20 ألف رحلة جوية لتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه قطاع الطيران العالمي جراء نقص إمدادات وقود الطائرات والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الطاقة. وقد قررت الشركة تعديل جدول التشغيل عبر إلغاء 120 رحلة قصيرة المدى غير مربحة يومياً، وهي استراتيجية تهدف إلى تحقيق وفورات في استهلاك وقود الكيروسين تقدر بنحو 40 ألف طن، مع التأكيد على أن هذا الإجراء سيستمر حتى شهر أكتوبر القادم كحد أدنى.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن أسعار الوقود قد شهدت تضاعفاً ملحوظاً منذ بدء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما وضع ضغوطاً هائلة على الهوامش الربحية للناقلات الجوية. وفي إطار تعاملها مع هذه الأزمة، أكدت لوفتهانزا أنها نجحت في تأمين احتياجاتها من الوقود للأسابيع المقبلة، معربة في الوقت ذاته عن قلقها من حالة عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية.

وللحد من تداعيات هذه التقلبات، تعمل الإدارة حالياً على تنفيذ استراتيجيات متقدمة للتحوط من تقلبات الأسعار، إلى جانب تأمين عقود شراء الوقود بشكل فعلي لضمان استمرارية التشغيل. ومن جهة أخرى، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن شركات الطيران العالمية أصبحت أمام واقع جديد يفرض عليها تقليص جداول رحلاتها لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف، وهو ما ينذر بمزيد من الفوضى للمسافرين الذين قد يواجهون إلغاءات أو تعديلات غير متوقعة في وجهات سفرهم خلال الأشهر المقبلة.

وتراقب الأسواق العالمية هذه التحركات عن كثب، حيث يعتقد المحللون أن هذا الوضع يمثل اختباراً صعباً لصمود الصناعة أمام تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات السياسية التي تؤثر مباشرة على تكلفة النقل الجوي. ولا تتوقف التحديات التي تواجه لوفتهانزا عند أزمة الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل اضطرابات داخلية حيث بدأ طيارو المجموعة إضراباً شاملاً يستمر لمدة يومين، مما أدى إلى شلل في حركة الطيران التابعة للمجموعة وشركاتها الفرعية.

وقد حذر الاتحاد الألماني للطيران من أن التوترات الراهنة في الشرق الأوسط تفرض تهديداً مباشراً لاستقرار إمدادات الوقود، مما قد يدفع شركات أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة لتقليص عروض الرحلات قريباً. إن المشهد التنافسي لشركات الطيران يشهد حالة من عدم اليقين، حيث تجتمع التحديات الجيوسياسية مع الأزمات التشغيلية والعمالية لتشكل ضغطاً خانقاً على هذا القطاع الحيوي.

وفي ظل هذه الظروف، يظل المسافرون هم الأكثر تضرراً، إذ من المتوقع أن تشهد جداول الرحلات المزيد من التعديلات، مما يتطلب من المسافرين متابعة مستمرة لتحديثات شركات الطيران والتخطيط المسبق لضمان مرونة رحلاتهم في ظل هذه المتغيرات العالمية المتسارعة التي لم تكن في الحسبان





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لوفتهانزا وقود الطائرات قطاع الطيران اقتصاد عالمي إلغاء رحلات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سوريا.. العثور على جثمان طفل سقط في نهر قويق بحلب بعد 20 ساعة من البحثتمكنت فرق الدفاع المدني السوري من العثور على جثمان الطفل الذي سقط في مجرى نهر قويق بمدينة حلب، وذلك بعد عملية بحث استمرت نحو 20 ساعة.

Read more »

المصرية هنا جودة تصنع التاريخ في تنس الطاولة العالميحققت اللاعبة المصرية هنا جودة إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرتها المتصاعدة بعدما دخلت قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم في تنس الطاولة، وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

Read more »

إنجاز تاريخي لهنا جودة بدخولها قائمة أفضل 20 لاعبة في تصنيف تنس الطاولة العالميدخلت اللاعبة المصرية هنا جودة تاريخ تنس الطاولة العالمي بعد وصولها إلى المركز العشرين عالمياً، عقب أدائها المميز في بطولة كأس العالم وتطورها المستمر في النتائج الدولية.

Read more »

معجزة طبية في سيبيريا: إنقاذ رجل عاد للحياة بعد تجمد جسده في حرارة 20 تحت الصفرفي واقعة علمية نادرة أثارت ذهول الأوساط الطبية، نجح فريق من الأطباء في مدينة ميرني الروسية في إعادة الحياة لرجل بعد توقف كامل لوظائفه الحيوية نتيجة التعرض لبرد قارس.

Read more »

مصادر باكستانية: واشنطن منفتحة على تقليص مدة تعليق برنامج إيران النوويإلى 10 سنوات، بعدما كانت تطالب بتعليقه 20 سنة وفق ما ذكره مسؤولون باكستانيون للأناضول..

Read more »

قدرات متقدمة للرصد والقيادة.. ملامح الرادار الطائر الصيني الجديد (فيديو)بدأت القوات الجوية الصينية اختبار النموذج التجريبي الثاني من الرادار الطائر KJ-3000، المُصنَّع على أساس طائرة النقل العسكرية الثقيلة المحلية Y-20.

Read more »