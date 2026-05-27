لوغان: العالم قد يضطر إلى إيجاد سبل للتعايش مع كميات أقل من النفط والغاز الطبيعي

تتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان عن القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وتؤكد أن العالم قد يضطر إلى إيجاد سبل للتعايش مع كميات أقل من النفط والغاز الطبيعي إذا استمر إغلاق المضيق لفترة أطول.

تتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان عن القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وتؤكد أن العالم قد يضطر إلى إيجاد سبل للتعايش مع كميات أقل من النفط والغاز الطبيعي إذا استمر إغلاق المضيق لفترة أطول.

وتشير لوغان إلى أن القيود المفروضة على الإمدادات قد أدت إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة والأغذية والأسمدة عالمياً، وتعزو هذه التأثيرات إلى أن نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم كانت تعبر هذا الممر المائي الحيوي والنقدي قبل اندلاع الأزمة الحالية. وتنص لوغان على أن استهلاك العالمي من النفط والغاز الطبيعي قد يحتاج إلى الانخفاض بشكل أكثر عمقاً مما حدث حتى الآن إذا لم تعد حركة الشحن عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وتنبه لوغان إلى أن التبعات الاقتصادية لهذه الطفرة السعرية ستعتمد بشكل مباشر على مدى قدرة المستهلكين النهائيين على التحول إلى مصادر طاقة بديلة أو استخدام الطاقة بكفاءة أعلى، مقابل خيار كبح الأنشطة الاقتصادية الحيوية لتوفير الاستهلاك. وتشير لوغان إلى أن التبعات الاقتصادية لهذه الطفرة السعرية ستعتمد بشكل مباشر على مدى قدرة المستهلكين النهائيين على التحول إلى مصادر طاقة بديلة أو استخدام الطاقة بكفاءة أعلى، مقابل خيار كبح الأنشطة الاقتصادية الحيوية لتوفير الاستهلاك.

وتنبه لوغان إلى أن التبعات الاقتصادية لهذه الطفرة السعرية ستعتمد بشكل مباشر على مدى قدرة المستهلكين النهائيين على التحول إلى مصادر طاقة بديلة أو استخدام الطاقة بكفاءة أعلى، مقابل خيار كبح الأنشطة الاقتصادية الحيوية لتوفير الاستهلاك. وتشير لوغان إلى أن التبعات الاقتصادية لهذه الطفرة السعرية ستعتمد بشكل مباشر على مدى قدرة المستهلكين النهائيين على التحول إلى مصادر طاقة بديلة أو استخدام الطاقة بكفاءة أعلى، مقابل خيار كبح الأنشطة الاقتصادية الحيوية لتوفير الاستهلاك





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لوغان، بنك الاحتياطي الفيدرالي، مضيق هرمز، النفط،

United States Latest News, United States Headlines