لوريال ترسم ملامح مستقبل الجمال في السعودية عبر استراتيجيات الاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية

تفاصيل خطط مجموعة لوريال التوسعية في المملكة العربية السعودية، ودورها في دعم رؤية 2030 من خلال أكاديميات تصفيف الشعر وبرامج تمكين المرأة ومبادرات الحفاظ على البيئة.

أكد لوران دوفييه، المدير الإداري لمجموعة لوريال الشرق الأوسط و لوريال السعودية ، أن المملكة العربية السعودية لم تعد مجرد سوق إقليمية، بل تحولت إلى محور إستراتيجي أساسي وركيزة جوهرية في خطط التوسع العالمية للمجموعة.

وفي حديث مفصل أجراه مع صحيفة عكاظ على هامش فعاليات قمة لوريال من أجل المستقبل التي استضافتها مدينة جدة، شدد دوفييه على أن المملكة تمثل نموذجاً للنمو المتسارع بفضل تركيبتها السكانية الشابة التي تمتلك وعياً تقنياً عالياً وذوقاً رفيعاً في اختيار المنتجات، وهو ما جعل لوريال الشرق الأوسط، وبقيادة الأداء القوي في السعودية، تتبوأ المرتبة الخامسة كأكبر مساهم في نمو المجموعة على المستوى العالمي خلال عام 2025. وتأتي هذه النتائج ثمرة تواجد مستمر للمجموعة في المملكة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، عملت خلالها على بناء شراكات متينة وتعزيز حضور علاماتها التجارية بما يتماشى مع التطلعات الوطنية السعودية.

وفي إطار هذا التوسع، دشنت المجموعة مكاتبها الحديثة في مدينة جدة لتكون مركزاً لدعم الكوادر البشرية المتنامية، مع وضع خطط طموحة لمضاعفة عدد الموظفين والموظفات خلال العام الجاري، تأكيداً على الالتزام العميق بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، سواء من خلال الاستثمار في المواهب المحلية أو دعم تمكين المرأة والارتقاء بمعايير قطاع الجمال. وفيما يخص قمة لوريال من أجل المستقبل، أوضح دوفييه أن اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة الثانية من هذه القمة يمثل خطوة إستراتيجية تعكس مكانة المدينة في قلب عمليات المجموعة.

وتعمل هذه القمة كمنصة سنوية شاملة لاستعراض المنجزات والتقدم المحرز في أربعة محاور أساسية تتبناها المجموعة، وهي قيادة التحول في مواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي والطبيعة، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري لتقليل الهدر، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية وتنميتها. وأشار إلى أن إقامة القمة في المقر الجديد بجدة يمثل محطة مفصلية في مسيرة البرنامج الذي انطلق في عام 2020، حيث تسعى لوريال من خلاله إلى تحويل قطاع التجميل إلى قطاع أكثر استدامة وصديق للبيئة، مع التركيز على ابتكارات مثل المستحضرات القابلة لإعادة التعبئة لتقليل البصمة الكربونية وحماية الموارد الطبيعية، مما يجعل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من الهوية التشغيلية للمجموعة في المملكة.

أما على صعيد التنمية المهنية، فقد سلط دوفييه الضوء على الدور الريادي لأكاديمية لوريال بروفيسيونال لتصفيف الشعر، والتي تعود جذورها إلى تأسيس المجموعة عام 1909. وأوضح أن الأكاديمية في السعودية لا تهدف فقط إلى تقديم تدريب تقني، بل تسعى لإحداث أثر اجتماعي واقتصادي ملموس عبر تمكين النساء السعوديات في مهنة تصفيف الشعر الاحترافي، مما يفتح أمامهن آفاقاً واسعة لدخول سوق العمل والمساهمة في التنويع الاقتصادي.

وتنتشر هذه الأكاديميات اليوم في الرياض وجدة والدمام، وهي معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، فضلاً عن تعاونها مع جامعات مرموقة مثل جامعة الأميرة نورة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة عفت. وقد نجحت الأكاديمية في تخريج أكثر من 150 امرأة سعودية بنسبة توظيف وصلت إلى 71%، كما شهد عام 2025 تطوير مهارات أكثر من 800 متخصص عبر 10 آلاف ساعة تدريبية، مع استهداف منح شهادات احترافية لألف مصففة شعر بحلول عام 2029، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز للتميز في هذا القطاع.

وبعيداً عن التدريب التقني، تتبنى لوريال السعودية استراتيجية شاملة لتمكين المرأة تتجاوز حدود الصالونات لتشمل برامج تطويرية متكاملة. ومن أبرز هذه المبادرات برنامج الجمال من أجل حياة أفضل، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، حيث خُصص له أكثر من 600 ألف ريال سعودي لتقديم تدريب مهني وتطوير المهارات الرقمية للنساء، ومن المتوقع أن ينضم 100 من خريجات هذا البرنامج إلى سوق العمل في عام 2026.

كما أطلقت المجموعة مبادرة Power Talks من كيراستاس بالتعاون مع جمعية النهضة، وهو برنامج إرشادي يهدف إلى تزويد النساء السعوديات بالأدوات اللازمة لتعزيز ثقتهن بأنفسهن وتطوير مهاراتهن القيادية لتحقيق النجاح المهني. وفي عام 2025، استفادت 200 امرأة من هذا البرنامج الذي يهدف إلى خلق جيل جديد من القياديات في قطاع التجميل.

إن هذه الجهود المتكاملة تعكس إيمان لوريال بأن تمكين المرأة هو التزام مستدام يتقاطع مع الأهداف الوطنية للمملكة، ويهدف إلى خلق فرص اقتصادية حقيقية تعزز من جودة الحياة وتدفع عجلة التنمية البشرية نحو الأمام





