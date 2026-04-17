لنس يقلب الطاولة على تولوز ويكتسح 3-2 في الدوري الفرنسي

حقق فريق لنس فوزاً دراماتيكياً بنتيجة 3-2 على ضيفه تولوز في افتتاح الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي، بعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين. يقلص هذا الانتصار الفارق بين لنس المتصدر باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة فقط، فيما يواصل تولوز سلسلة هزائمه.

في أمسية شهدت تقلبات مثيرة، نجح فريق لنس في قلب الطاولة على ضيفه تولوز ، ليحقق فوزاً دراماتيكياً بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي ل كرة القدم . هذا الانتصار لم يكن مجرد إضافة ثلاث نقاط لرصيد الفريق، بل كان خطوة مهمة في سباقه نحو الصدارة، حيث قلص الفارق مع المتصدر باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن سان جيرمان يمتلك مباراتين مؤجلتين.

المباراة التي أقيمت على ملعب بوليرت-ديليس، بدأت كابوسية بالنسبة لأصحاب الأرض، حيث نجح تولوز في افتتاح التسجيل مبكراً للغاية في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه الفنزويلي كريستيان كاسيريس. ولم يكتفِ تولوز بهذا التقدم، بل أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشرة عبر سيني كومباسا، ليضع الضيوف في موقف مريح للغاية ويهدد بإحباط جماهير لنس. لكن مجريات المباراة شهدت منعطفاً حاسماً في الدقيقة السابعة عشرة، عندما حصل لاعب تولوز يان غبوهو على بطاقة حمراء مباشرة، ليُجبر فريقه على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين. هذا النقص العددي فتح الباب أمام لنس للعودة إلى أجواء المباراة، واستغل أصحاب الأرض الفرصة التي سنحت لهم تدريجياً. بدأ الفريق في استعادة زمام المبادرة، وقلص الفارق في الدقيقة الحادية والستين عن طريق لاعبه سعود عبد الحميد، قبل أن يعادل أدريان توماسون النتيجة قبل ست دقائق فقط. ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، كان الجميع يتوقع انتهاء اللقاء بالتعادل، لكن في الوقت بدل الضائع، وبالتحديد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح المدافع إسماعيلو غانيو في خطف هدف الفوز القاتل لفريقه، ليُشعل المدرجات ويمنح لنس ثلاث نقاط ثمينة للغاية. بهذا الفوز، رفع لنس رصيده إلى 62 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه التقليدي باريس سان جيرمان. ورغم ذلك، فإن سان جيرمان يملك الفرصة لتعزيز صدارته عندما يلعب مباراته المؤجلة ضد ليون يوم الأحد. على الجانب الآخر، واصل تولوز نتائجه المخيبة للآمال، حيث تلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 37 نقطة، ويتراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، مما يشير إلى تراجع واضح في مستوى الفريق ونتائجه خلال الفترة الأخيرة. هذا الفوز يعكس الروح القتالية العالية لفريق لنس وقدرته على العودة من بعيد، ويُسلط الضوء على أهمية اللعب حتى صافرة النهاية، خاصة في ظل القدرة على استغلال النقص العددي لدى المنافس





