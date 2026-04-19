لماذا تتجاهل وسائل الإعلام العالمية بعض الحروب رغم مأساتها؟

تحليل لأسباب عدم حصول بعض النزاعات، خاصة في الدول الفقيرة، على الاهتمام الإعلامي الدولي الكافي، وتسليط الضوء على دور المصالح الجيوسياسية وهيمنة الإعلام الغربي في تشكيل أجندة الأخبار.

تتصدر بعض الحروب والنزاعات العالمية اهتمامات وسائل الإعلام الدولي ة، بينما تتوارى صراعات أخرى، وإن كانت أكثر مأساوية، لتغيب عن العناوين الرئيسية.

يعزو خبراء هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أبرزها هيمنة الإعلام الغربي وقلة اهتمامه بالصراعات في الدول الفقيرة، بالإضافة إلى مستوى تعقيد النزاع ومدى طول أمده.

وفي هذا السياق، أشار تقرير لمعهد رويترز لدراسات الصحافة إلى أنه بخلاف نزاعي أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن معظم الحروب الأخرى من غير المرجح أن تحظى باهتمام إعلامي دولي واسع.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العالم أعلى عدد من النزاعات النشطة بين الدول منذ الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ عددها 59 نزاعاً وفقاً لمعهد الاقتصاد والسلام.

يُبرز التقرير أيضاً حجم الإحباط الذي يشعر به صحفيون من دول مثل بوركينا فاسو وأوغندا وإثيوبيا، الذين سبق لهم تغطية نزاعات ذات تأثير إنساني عميق، إلا أن قصصهم لا تجد طريقها إلى الإعلام الدولي.

ويشير التقرير إلى أن الأزمات في الدول الفقيرة، لا سيما في أفريقيا، تحظى باهتمام أقل، حيث رصد المجلس النرويجي للنازحين تغطية إعلامية ضئيلة لأكثر أزمات النزوح، ثمانٍ منها كانت في أفريقيا.

تكشف هذه الأرقام عن رؤية إعلامية ضيقة تتشكل بفعل الأهمية الجيوسياسية أكثر من الإلحاح الإنساني، حيث خصصت دراسة للمرصد الأوروبي للصحافة نحو 10% فقط من وقت البث في نشرات الأخبار العامة في ألمانيا وسويسرا والنمسا لدول الجنوب العالمي.

يوضح محمد عبد الحميد عبد الرحمن، الصحفي السوداني ورئيس تحرير القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية، أن العلاقة بين الإعلام والسياسة والرأي العام معقدة. ففي أوقات الحرب، لا يعكس الإعلام الواقع بالضرورة، بل ما يعتبر مهماً أو قابلاً للتسويق أو يخدم سرديات معينة، مما يؤدي إلى تباين في التغطية.

وتلعب المصالح الجيوسياسية للقوى الكبرى وحلفائها دوراً حاسماً في تحديد مدى وكيفية تغطية الحروب، بما في ذلك مبرراتها وفظائعها وتداعياتها الإنسانية.

ويؤكد عبد الرحمن، الذي عمل مراسلاً حربياً في عدة مناطق، أن الاهتمام الإعلامي الدولي بالحروب يتناسب طردياً مع مدى تأثيرها على مصالح القوى الدولية والإقليمية. ويضرب مثالاً بتراجع الاهتمام بالسودان مع اندلاع حرب غزة، وتراجع الاهتمام بغزة مع استحواذ أوكرانيا على الاهتمام.

تضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل البعد الجغرافي، حيث غالباً ما تُتجاهل النزاعات التي يصعب الوصول إليها. ويقارن عبد الرحمن بين حرب أوكرانيا والنزاع في الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام تتجنب النزاعات المعقدة التي تتطلب معرفة عميقة بخلفياتها، وتميل إلى التركيز على النزاعات التي يمكن تبسيطها إلى صراع بين الخير والشر.

كما يميل الصحفيون إلى ملاحقة الأخبار الجديدة والابتعاد عن الحروب الطويلة، على الرغم من أن التغطية الإعلامية تلعب دوراً حاسماً في تشكيل الرأي والضغط على أطراف النزاع. وعلى الرغم من أن التغطية المتحيزة قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب، إلا أن استمرار التغطية لا يعني بالضرورة استمرار اهتمام الرأي العام، بسبب ما يسمى بـ إرهاق التغطية.

ولا تؤدي التغطية المكثفة بالضرورة إلى إنهاء النزاعات، كما يظهر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تحكم المصالح والتحالفات الدولية القرارات.

وفي سياق متصل، يشير تقرير معهد رويترز إلى أن النزاعات بين الدول المستقلة تحظى بتغطية أكبر من النزاعات الداخلية، نظراً لتأثيرها الأوسع على السياسة العالمية والاستقرار الاقتصادي. أما النزاعات في المناطق الأقل تأثيراً اقتصادياً، فمن المرجح تجاهلها بغض النظر عن شدتها.

ويلعب القرب الثقافي دوراً أيضاً، حيث تحظى النزاعات التي يشعر الجمهور الغربي بقربها بتغطية أكبر.

يرجع يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأمريكي، غياب بعض الحروب عن العناوين الرئيسية جزئياً إلى هيمنة الغرب على وسائل الإعلام والاتصال، مما يزيد من تفاقم عدم المساواة في التوزيع العالمي للمحتوى الإعلامي.

ويقارن إكو بين حجم التغطية الإعلامية لحروب في أوكرانيا وإيران، وحجم التغطية لحروب مستمرة منذ عقود في الصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ليؤكد على أن توزيع وسائل الإعلام يفترض ضمناً هيمنة السياسة والاتصال ورأس المال.





