لماذا تسارعت اغتيالات إسرائيل لقيادات حماس؟ الأنفاق والثغرات الأمنية

تحقيق يكشف أسباب تسارع الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات حماس وكتائب القسام خلال الحرب على غزة، بما في ذلك تدمير الأنفاق وتأثيرها على البيئة الأمنية للحركة، وانتقال القيادات للعمل فوق الأرض.

طوال الحرب ال إسرائيل ية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار الهش بعد عامين في أكتوبر 2025، لم يكن اغتيال إسرائيل لقيادات حماس وجناحها العسكري كتائب القسام مسألة سهلة وسريعة.

ففي 15 مايو الماضي، بعد عقود من الملاحقة، اغتالت إسرائيل خليفة قائد سابق، محمد عودة، وخلال أقل من أسبوعين طالت عمليات التصفية عماد إسليم أحد أبرز قادة القسام، وبرفقته قتل قائد لواء الشمال إلا أن الأخير نجا. ولم تتوقف الاغتيالات على مستوى النشطاء الميدانيين البارزين، وغالبيتهم ممن شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، أو المسؤولين في مجال التصنيع العسكري.

فرضت كثافة الاغتيالات الكثير من التساؤلات داخل وخارج حماس حول أسباب تسارعها، وفي حين تشير مصادر إلى تنامي العمل الاستخباري الإسرائيلي في غزة، تحدثت مصادر أخرى عن استهداف الأنفاق التي دمرتها إسرائيل والفجوة التي خلقتها في البيئة الأمنية لحماس. وتقول مصادر ميدانية من حماس لـالشرق الأوسط، إن جميع حوادث الاغتيال التي تقع يتم التحقيق في ظروفها من قبل مختصين بهدف تتبع أي خيوط أمنية أو ثغرات محددة.

تقر 4 مصادر ميدانية أن من بين أسباب تسارع الاغتيالات تبرز الحملة العسكرية الإسرائيلية المكثفة على الأنفاق، والتي دمرت أعداداً كبيرة جداً منها خلال وبعد الحرب. وشقت حماس طوال عقدين مئات إن لم يكن آلاف الأنفاق المتنوعة المهام بين الدفاع أو الهجوم أو السيطرة والتحكم، التي كان جزء منها مكاناً لوجود قيادات لإدارة المعارك وغيرها.

وبحسب المصادر، فإن إسرائيل دمرت أعداداً كبيرة من الأنفاق سواء من خلال العمليات البرية أو عبر القصف الجوي الذي طالها، وأدى ذلك في فترات لمقتل العديد من النشطاء وبعض القيادات وحتى مختطفين إسرائيليين. ويقول أحد المصادر إنه بسبب الهجمات قررت قيادة المقاومة اتخاذ قرار بوقف اللجوء لاستخدام الأنفاق، والعمل بما يخدم الحفاظ على حياة القيادات والنشطاء وكذلك المختطفون بهدف مبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

وبينت المصادر أنه مع بداية الحرب في أكتوبر 2023 شنت إسرائيل سلسلة من الغارات على الأنفاق، ولكن لكثرتها لم يتم اتخاذ قرار بالخروج منها سوى المناطق الخطرة، ومع نهاية شهر مارس 2024 وفي ظل تكثيف الغارات الجوية على الأنفاق وخاصة التي كان بداخلها نشطاء ومختطفون إسرائيليون تم اتخاذ قرار فوري بنقلهم فوق الأرض واشتدت لاحقاً الضربات ضد الأنفاق. وبينت المصادر أن الفترة التي أعقبت الخروج من الأنفاق شكلت نقطة تحول الأمر الذي دفع إلى استخدام الأنفاق فقط للتنقل من مكان إلى آخر أو لتنفيذ هجمات معينة ولم تعد تستخدم إلا بحرص وبشكل مؤقت كمكان للتخفي من قبل القيادات أو حتى النشطاء الميدانيين البارزين.

ورغم خطورة وضع الأنفاق في الفترات اللاحقة فإن قيادات من حماس والقسام استعانت بها مثل عضوي المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى وسامح السراج اللذين قتلا برفقة قيادات ميدانية من القسام في نفق بمنطقة الصناعة جنوب مدينة غزة في يوليو 2024. كما قتل القائد الراحل للقسام محمد السنوار والقيادي في صفوف الكتائب محمد شبانة إلى جانب آخرين في أنفاق متشعبة قرب محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس في مايو 2025.

وبحسب أحد المصادر الميدانية فإن العديد من الظروف الميدانية دفعت القيادات السياسية والعسكرية حينها إلى اللجوء إلى الأنفاق واستخدامها كمكان للتخفي في ظل تشديد الملاحقة الإسرائيلية لقيادات الحركة والكتائب مضيفاً أن الخيارات كانت تضيق أكثر فأكثر إزاء ذلك. وشرح المصدر ذاته أن من بين من استخدموا الأنفاق بكثرة للتنقل من مكان إلى آخر في ذروة العمليات الإسرائيلية شمال غزة عز الدين الحداد الذي تمكن من النجاة بنفسه أكثر من مرة بأماكن كانت تقوم فيها إسرائيل بعمليات فوق الأرض فيما كان هو تحت الأرض ويستخدم تشعبات الأنفاق للخروج من منطقة إلى أخرى.

ومع ذلك فإن المصدر يقول إن الحداد وآخرين لم يكونوا يرون في الأنفاق موقعاً جيداً للتخفي ولذلك عاشوا كثيراً من الفترات خلال الحرب وبعد وقف إطلاق النار فوق الأرض وكانوا يتنقلون متخفين بطرق مختلفة ومن دون مرافقة أمنية وبما لا يسمح لإسرائيل بتتبعهم وكانوا يتواصلون بطرق مختلفة. ووفقاً لثلاثة مصادر ميدانية من حماس فإن اللجوء للأنفاق تكرر مع العديد من القيادات ومن بينهم محمد السنوار وقائد حماس الراحل يحيى السنوار الذي قتل في اشتباك مفاجئ مع قوة إسرائيلية في أكتوبر 2024 في منطقة مدمرة في رفح جنوب غزة





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