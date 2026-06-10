لماذا يصبح بعض المتقاعدين أكثر سعادةً بعد التقاعد؟

تحليل شامل لأسباب ارتفاع سعادة المتقاعدين بعد ترك العمل، مع إبراز دور الوقت، الصحة، والعلاقات الاجتماعية، وأثر القلق المالي على تجربة التقاعد.

تشير أحدث الدراسات إلى أن المتقاعدين يلاحظون ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى سعادتهم بعد الانتقال إلى مرحلة التقاعد ، حيث ينجزون استبدال ضغوط العمل والوقت الضيق بفرص واسعة للاستمتاع بالحياة.

فمع توافر الوقت، يصبح بإمكانهم التركيز على شغفهم الشخصي، وتعزيز علاقاتهم الاجتماعية، والاهتمام بالصحة البدنية، مما ينعكس إيجابًا على جودة النوم ومستوى الكورتيزول في الجسم. وتظهر الأرقام أن 76٪ من المتقاعدين الذين يشعرون بسعادة أكبر يقضون وقتًا أطول مع أفراد عائلاتهم وأحبائهم، بينما يشارك 70٪ منهم بانتظام في ممارسة الرياضة، و63٪ يخصصون أوقاتًا لهواياتهم، و62٪ يفضّلون السفر كوسيلة لتجديد نشاطهم واكتساب تجارب جديدة. على الرغم من هذا الانفعالات الإيجابية، فإن جزءًا لا يستهان به من المتقاعدين يواجه مشاعر العزلة والوحدة.

فقد أظهر 31٪ من المستطلعين أنهم يشعرون بالوحدة أحيانًا، وهذا الرقم يرتفع إلى 33٪ بين الذين لا يشعرون بارتفاع في مستوى السعادة بعد التقاعد. كما أبدى ثلث المتقاعدين الذين لا يلاحظون تحسّنًا في سعادةهم أن فرص المواعدة والعلاقات الرومانسية قد أصبحت أقل مما توقعوا.

وعلاوة على ذلك، فإن القلق المالي يبقى عاملاً مؤثرًا؛ ف 44٪ من من يقتربون من التقاعد يعبّرون عن مخاوف بشأن القدرة على دعم أنفسهم ماليًا، بينما يشعر 34٪ بأن المشاكل الصحية قد تصبح عبئًا كبيرًا في المستقبل. تظهر الدراسة التي أجرتها شركة "ماس ميوتشوال" الأمريكية لعام 2024 أن المتقاعدين الذين يخططون بصورة متوازنة بين الاهتمام بالمال والصحة والاجتماعات يحققون أعلى معدلات السعادة.

فقد ركّز 64٪ من المتقاعدين قبل التقاعد على تعزيز حساباتهم التقاعدية، بينما أبدى 13٪ فقط ندمًا لعدم إيلاء الاهتمام الكافي لصحتهم في تلك الفترة. كما أوضح الباحثون أن 75٪ من المتقاربين على التقاعد يتوقعون انخفاضًا في مستويات الضغط، وهو ما يطابقت مع تجارب المتقاعدين الحاليين الذين أفاد 46٪ عن مشكلات مالية أقل، و45٪ عن شعور أقل بالملل، و30٪ عن وقت فراغ أكبر مما توقعوا.

في المتوسط، يُعَدّ سن 63 عامًا هو السن المثالي للتقاعد وفقًا للغالبية، إلا أن 48٪ يقرّرون التقاعد مبكرًا بسبب تغييرات في بيئة العمل أو القدرة على تحمل النفقات، بينما يفضّل 17٪ التقاعد المبكر نتيجة للإرهاق المستمر. هذه البيانات تسلط الضوء على أهمية التخطيط المالي المسبق والاستثمار في الصحة والعلاقات الاجتماعية لضمان تقاعدٍ سعيدٍ ومستقر





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