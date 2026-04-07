لماذا أصبحت الولادة على الظهر شائعة رغم مخاطرها؟

تستعرض المقالة تاريخ وضعيات الولادة، وتسلط الضوء على سبب شيوع وضعية الاستلقاء على الظهر، رغم أنها ليست الأكثر طبيعية أو صحية للأم والطفل. كما تناقش فوائد الوضعيات الطبيعية التي تعتمد على الجاذبية، وتدعو إلى العودة إلى الممارسات التي تدعم الولادة الفسيولوجية.

لطالما اعتبرت وضعية الاستلقاء على الظهر أثناء الولادة هي الأكثر شيوعًا، لكنها ليست الأفضل بالضرورة. تعود هذه الوضعية إلى رجل فرنسي في القرن السابع عشر، كان يرى أنها أكثر ملاءمة للأطباء الذكور، الذين كانوا يحلون محل القابلات في ذلك الوقت. على مدار آلاف السنين، كانت النساء يلدن في وضعيات مختلفة تتماشى مع الفطرة البشرية، سواء بالجلوس، أو القرفصاء، أو الاتكاء، أو حتى باستخدام مقاعد الولادة . هذه الوضعيات تستغل الجاذبية وتسهل عملية الولادة ، بالإضافة إلى توسيع الحوض.

لكن اليوم، نجد أن معظم النساء يلدن وهن مستلقيات على ظهورهن في المستشفيات. هذا الإجراء، كما يرى الخبراء، يعقد عملية الولادة ويحولها إلى حدث طبي، بينما هي عملية طبيعية. لا يوجد أي كائن حي آخر يتخذ وضعية غير طبيعية مثل هذه في لحظة بهذه الأهمية. يقول الخبراء إن الولادة في وضعية الاستلقاء هي ظاهرة حديثة نسبياً، بدأت بالانتشار قبل حوالي 300 إلى 400 سنة. يعزى ذلك إلى الطبيب الفرنسي فرانسوا موريسو، الذي اعتقد أنها أكثر راحة للمرأة وأكثر ملاءمة للطبيب. كما يُعتقد أن الملك لويس الرابع عشر شجع على هذه الوضعية، لأنه كان يستمتع بمشاهدة الولادة، لكنه وجد صعوبة في الرؤية في الوضعيات الأخرى. بغض النظر عن الأسباب، أصبحت هذه الوضعية هي الأكثر شيوعًا، على الرغم من تأثيرها السلبي على تجربة الولادة. الولادة في وضعيات استقامة الجذع، كالقرفصاء أو الجلوس، لها فوائد عديدة. فالجاذبية تساعد على نزول الطفل، وتقلل من مدة المخاض، وتخفف الألم، وتقلل الحاجة إلى التدخلات الطبية مثل استخدام الملقط أو شق العجان. كما أنها تحسن إمداد الجنين بالأكسجين. أظهرت الدراسات أن النساء يفضلن هذه الوضعيات عندما تتوفر لهن البيئة المناسبة، مثل مراكز الولادة التي توفر الأدوات الداعمة. يتزايد الوعي بمفهوم 'الولادة النشطة'، الذي يشجع على حرية الحركة واعتماد وضعيات طبيعية خلال الولادة، لتوفير تجربة ولادة أكثر صحة وراحة للأم والطفل. على مدى التاريخ، كانت المرأة تختار الوضعيات التي تسهل عليها عملية الولادة. من المهم أن نعود إلى هذه الجذور ونعيد الاعتبار لهذه الوضعيات الطبيعية، التي تضع الأم في صدارة العملية وتراعي احتياجاتها الفسيولوجية والنفسية. يجب أن نوفر للنساء الخيارات اللازمة ليخترن الوضعية التي تناسبهن وتضمن لهن تجربة ولادة إيجابية وآمنة. هذا يتطلب تغييرًا في الممارسات الطبية، وتوعية الأمهات بأهمية الولادة الطبيعية، وتوفير الدعم اللازم لهن لاتخاذ الخيارات المناسبة. على الرغم من أن الولادة في وضعية الاستلقاء قد تكون مألوفة، إلا أنها ليست الخيار الأمثل دائمًا. يجب أن نسعى لتمكين النساء من استعادة السيطرة على تجربة الولادة، والعودة إلى الوضعيات التي تحترم أجسادهن وغرائزهن الطبيعية. هذا يتطلب منا أن نتجاوز النظرة التقليدية للولادة كمرض، ونتعامل معها كعملية فسيولوجية طبيعية تحتاج إلى الدعم والتوجيه، وليس التدخل غير الضروري





