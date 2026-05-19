لقاء دبلوماسي رفيع المستوى بين مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومواجهة تحديات الشرق الأوسط

استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول آفاق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على جهود وقف التصعيد الإقليمي في غزة والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

شهدت العاصمة البريطانية لندن لقاءً دبلوماسياً هاماً جمع بين وزير الخارجية ال مصر ي بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، حيث تركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ولندن في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.

وقد أكد الوزير عبد العاطي خلال هذا اللقاء على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية لتوطيد علاقاتها مع المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يجب أن يمتد ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وأشاد الجانب المصري بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات في الآونة الأخيرة، مع التشديد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات البريطانية داخل السوق المصرية، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

كما دعا عبد العاطي إلى فتح آفاق جديدة للتنسيق والتعاون في قطاعات متنوعة، بما يضمن الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أكثر شمولية واستدامة. وعلى صعيد الملفات الإقليمية الملتهبة، تبادل الطرفان الرؤى والتقديرات حول التوترات المتزايدة في المنطقة، حيث أطلع الوزير المصري المسؤول البريطاني على كافة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لوقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع.

وفي هذا السياق، أعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لخفض التوتر بعيداً عن الخيارات العسكرية. وحذر الوزير من التداعيات الخطيرة لاستمرار النزاعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية، مشيراً إلى أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو مناطق الملاحة الرئيسية يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم العالمي ورفع تكاليف الغذاء، فضلاً عن التأثير السلبي على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وحركة السياحة العالمية، وهو ما يتطلب تضافراً دولياً لضمان استقرار الملاحة وفق قواعد القانون الدولي.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، عبر الوزير بدر عبد العاطي عن ترحيبه بالموقف البريطاني الإيجابي المتمثل في الاعتراف بدولة فلسطين وافتتاح سفارة لها في لندن، وهو ما اعتبره خطوة هامة نحو تحقيق السلام. وتطرق اللقاء إلى تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة والبدء فوراً في المرحلة الثانية.

وسلط الضوء على المأساة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مشيراً إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، ومندداً بتنصل إسرائيل من تعهداتها ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية الأساسية. كما أكد على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الأمن وإعادة الإعمار، مع الرفض القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

واختتم اللقاء بتناول تطورات الأوضاع في عدد من الدول التي تعاني من أزمات سياسية وأمنية، بما في ذلك لبنان وسوريا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي. وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على ثوابت الموقف المصري التي تقوم على دعم وحدة هذه الدول والحفاظ على سلامة أراضيها واستقرارها، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية في تلك الدول لضمان استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار الشعبي، بما يخدم مصلحة المنطقة والعالم





