لقاء قمة بين رئيس دولة الإمارات وملك المغرب لتعزيز التعاون الثنائي ودراسة التطورات الإقليمية

اجتمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الملك محمد السادس في زيارة خاصة بالمغرب، حيث استعرضا العلاقات الأخوية وخطط التنمية المشتركة، وناقشا قضايا إقليمية ودولية مهمة.

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، الملك محمد السادس عاهل المملكة المغرب ية، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى المغرب .

وشهد اللقاء استعراضاً للعلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقد أبرز الجانبان التزامهما الراسخ بالعمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، كما ناقشا سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة، بما يحقق التكامل بين البلدين في إطار شراكة استراتيجية شاملة. وتم التركيز على importance of joint investment projects and shared developmental visions that align with the national agendas of both nations, particularly in the context of the UAE's ambitious economic diversification and Morocco's own development plans under the leadership of King Mohammed VI.

The meeting further touched upon the roles of both countries within regional and international frameworks such as the Arab League and the United Nations, emphasizing their shared commitment to addressing common challenges. The two leaders also reviewed the latest regional developments, including the situation in the Middle East and North Africa, and stressed the need for continued dialogue to resolve conflicts and promote sustainable development.

They reaffirmed their support for the Palestinian cause and underscored the importance of a just and comprehensive peace. Overall, the encounter reflected the depth of bilateral ties and laid out a roadmap for enhanced cooperation across multiple sectors





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