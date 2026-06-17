لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيرته النمساوية في فيينا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

اجتمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بياته ماينل رايزنجر في فيينا، حيث ناقشا تجزيز العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة. وأكد الجانبان على أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، مع الإشارة إلى فرص رؤية السعودية 2030. كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية، ورحبا بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وشددوا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية للأزمات.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة فيينا اليوم، معالي الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا بياته ماينل رايزنجر.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ويدعم الشراكة القائمة بين المملكة وجمهورية النمسا. وجدد سمو وزير الخارجية تهنئته لجمهورية النمسا بمناسبة انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027 - 2028، معربًا عن تطلعه إلى إسهامها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف.

وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ورحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أهمية البناء على هذه الخطوة لدعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات وتسوية الخلافات. وتناول الجانبان فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وأكدا أهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة خصوصًا في ظل الفرص النوعية التي تتيحها رؤية المملكة 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة البديلة والتقنيات الحديثة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا عبدالله بن خالد طوله، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى





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