لقاء مكة يعود للشقيقان السوريين شيئاً من الطمأنينة بعد سنوات طويلة من الفقد والغياب

في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح بسنوات طويلة من ال ألم وال حنين ، روى الشقيقان السوريان نسرين عابد وياسر عابد تفاصيل لقائهما المؤثر في مكة المكرمة، بعد فراق امتد لأكثر من 15 عاماً بسبب الحرب السورية وتشتت العائلة بين عدة دول.

وقالت نسرين عابد إن شقيقها ياسر غادر سوريا إلى المملكة قبل اندلاع الثورة السورية بأشهر قليلة بعد حصوله على عقد عمل، ليستقر لاحقاً في مكة المكرمة، قبل أن تدخل العائلة بعد اندلاع الحرب في سنوات قاسية من الخوف والقلق والحصار داخل الغوطة الشرقية، بينما كان شقيقها يعيش معاناة مضاعفة لبعده عن أسرته وعدم قدرته على الوصول إليهم أو الاطمئنان عليهم بشكل مباشر. وأضافت أن العائلة تمكنت لاحقاً من الخروج من الحصار، قبل أن يستقدم ياسر والديهما إلى المملكة بتأشيرة زيارة عائلية، حيث أقاما معه سنوات طويلة حتى وفاة والدهما قبل عامين ودفنه في مكة المكرمة، قائلة: الحمد لله أنه عاش سنواته الأخيرة هنا، لكن الغصة الوحيدة أني جيت اليوم وما لقيت والدي موجود.

وأشارت إلى أن شقيقها حاول لسنوات استخراج تأشيرة زيارة لها حتى تتمكن من رؤية مكة والكعبة ولقائه، إلا أن الطلبات لم تكن تُقبل، قبل أن يتحقق اللقاء أخيراً من خلال استضافتها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام، مضيفة: ما كنت أعلم أن الله يؤجل هذا اللقاء حتى يكون في الحج.. اللقاء كان لحظات لا توصف، شعرت أننا نحاول نعوض شيئاً من سنوات العمر اللي راحت.

من جانبه، وصف ياسر عابد شعوره باللقاء بأنه لا يوصف، مؤكداً أن أصعب ما عاشه خلال سنوات الحرب هو شعوره بالعجز، بينما كانت أسرته تعيش تحت الحصار والخوف والقصف وأنه عاجز عن مساعدتهم، حيث إنه غادر سوريا عام 2011 مع بداية الأحداث، قبل أن تتصاعد الأوضاع بشكل كبير. وأكد أن أكثر اللحظات تأثيراً في حياته كانت لحظة وصول والديه إلى السعودية بعد سنوات الحصار، حيث احتضنته المملكة وعائلته خلال سنوات الحرب، مبيناً أنه لم يتمكن طوال نحو 12 عاماً من رؤية أشقائه بسبب تفرقهم بين عدة دول، كما أن لقاء شقيقته في مكة حمل مشاعر يصعب وصفها، خاصة أنه جاء أثناء أدائها فريضة الحج.

واختتم الشقيقان حديثهما بالتأكيد على أن سنوات الحرب فرّقت العائلة وأثقلت قلوبهم بالألم، إلا أن لقاء مكة أعاد إليهم شيئاً من الطمأنينة، بعد سنوات طويلة من الفقد والغياب





