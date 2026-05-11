لغز التثاؤب في الرحم: دراسة تكشف عن تواصل عاطفي مبكر بين الأم والجنين

دراسة علمية حديثة تثبت أن التثاؤب سلوك معدٍ يبدأ قبل الولادة، حيث يتفاعل الجنين مع تثاؤب الأم في غضون 90 ثانية، مما يفتح آفاقاً جديدة لفهم الروابط العاطفية والاجتماعية المبكرة.

لطالما كان التثاؤب ظاهرة غامضة تثير فضول العلماء والباحثين في مجال السلوك البشري، حيث يُنظر إليه غالباً كاستجابة جسدية للتعب أو الملل. ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر إثارة في هذه الظاهرة هو قدرتها العجيبة على الانتقال من شخص إلى آخر فيما يُعرف ب التثاؤب المعدي .

هذه العدوى السلوكية ليست مجرد رد فعل عشوائي، بل هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يسميه علماء النفس والاعصاب بالتعاطف والقدرة على محاكاة الآخرين، حيث تقوم الدماغ بمحاكاة تصرفات ومشاعر الأشخاص المحيطين بنا بشكل لا إرادي. واليوم، تفتح دراسة علمية حديثة آفاقاً جديدة ومذهلة في هذا المجال، إذ تكشف أن هذا السلوك الاجتماعي لا يبدأ بعد الولادة والتفاعل المباشر مع العالم الخارجي، بل يمتد إلى أعماق الرحم، حيث يبدأ الجنين في محاكاة والدته قبل أن يرى النور بفترة طويلة.

وفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة كارنت بيولوجي المرموقة، فإن التثاؤب يعد سلوكاً معدياً يبدأ في مرحلة ما قبل الولادة، حيث وجد الباحثون أن الجنين يتثاءب في غضون 90 ثانية تقريباً من تثاؤب الأم. هذه النتيجة مدهشة للغاية لأنها تشير إلى وجود نوع من التواصل العاطفي والاجتماعي المبكر جداً بين الأم وطفلها. وللوصول إلى هذه النتائج، اعتمد الفريق البحثي على منهجية دقيقة شملت 38 امرأة حاملاً يتمتعن بصحة جيدة، وكانت فترة الحمل تتراوح بين 28 و32 أسبوعاً.

وفي بيئة مختبرية هادئة ومجهزة، عُرضت على الأمهات ثلاثة أنواع مختلفة من مقاطع الفيديو: مقاطع تظهر أشخاصاً يتثاءبون، ومقاطع تظهر مجرد حركات عادية للفم، ومقاطع تظهر وجوهاً ثابتة دون أي تعبير. وبينما كانت الكاميرات ترصد بدقة تعابير وجوه الأمهات، كان العلماء يستخدمون تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية لمراقبة حركات وجه الجنين في الوقت الفعلي وبدقة عالية.

ولضمان أعلى درجات الموضوعية والنزاهة العلمية، تم إخضاع التسجيلات لمراجعة دقيقة من قبل ثلاثة خبراء مستقلين، والذين لم يكن لديهم أي علم بنوع الفيديو الذي كانت تشاهده الأم في تلك اللحظة. وأظهرت النتائج بوضوح أن تثاؤب الجنين يزداد بشكل ملحوظ فقط عندما تتثاءب الأم فعلياً، بينما لم تظهر أي استجابة مماثلة عندما كانت الأم تقوم بتحريك فمها بحركات عادية أو عندما كانت تعابير وجهها محايدة.

وأكد الباحثون أن هذا التوقيت والاستجابة لم يكونا عشوائيين على الإطلاق، بل كانا يماثلان تماماً أنماط التثاؤب المعدية التي نلاحظها لدى البالغين، مما يعزز فرضية أن الجنين يمتلك قدرة بدائية على محاكاة سلوك الأم. هذا الاكتشاف يقلب الموازين العلمية السابقة؛ فلعقود من الزمن، كان العلماء يعتقدون أن الأجنة يبدأون في التثاؤب في وقت مبكر (حوالي الأسبوع الحادي عشر)، ولكن كان يُنظر إلى ذلك على أنه عملية بيولوجية داخلية بحتة، ربما تهدف إلى تدريب الرئتين أو تنظيم مستويات الأكسجين في الدم.

لكن النتائج الجديدة تشكك في هذه النظريات، وتطرح رؤية جديدة تعتبر التثاؤب في الرحم تعبيراً عن ترابط سلوكي وعاطفي. ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تعيد تشكيل فهمنا الشامل لنمو الجنين وتطوره النفسي قبل الولادة، مما يثبت أن الروابط العاطفية تبدأ في التشكل في مرحلة مبكرة جداً مما كنا نتخيل. وفي الختام، يفتح هذا البحث الباب أمام تساؤلات عميقة حول مدى عمق هذا الارتباط السلوكي وآثاره طويلة المدى على نمو الدماغ وتطور الشخصية لدى الطفل بعد الولادة.

كما يشير المؤلفون إلى أن هذه النتائج قد يكون لها تأثير ملموس على طرق رعاية ما قبل الولادة، حيث يصبح من الضروري إيلاء اهتمام أكبر بالحالة العاطفية والنفسية للأم، نظراً لأن الجنين ليس مجرد كائن ينمو جسدياً، بل هو كائن يتفاعل عاطفياً وسلوكياً مع محيطه الأول. إن هذا التواصل الصامت الذي يحدث في ظلمات الرحم يعكس مدى تعقيد وعظمة العلاقة بين الأم وطفلها، ويؤكد أن التواصل البشري يبدأ منذ اللحظات الأولى للتكوين





