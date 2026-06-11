لغز الانعطاف يساراً: دراسة تكشف ميلاً فطرياً لدى البشر للمشي عكس اتجاه عقارب الساعة في الأماكن المغلقة

تبحث دراسة علمية حديثة في ظاهرة ميل البشر التلقائي للتحرك نحو اليسار والسير عكس اتجاه عقارب الساعة عند التجول في المساحات الداخلية، وهو سلوك يتكرر عبر الثقافات المختلفة ويؤثر على تصميم المرافق العامة والرياضية.

كشفت دراسة علمية حديثة ومثيرة للاهتمام عن سلوك بشري مشترك يظهر بوضوح عند التجول في الأماكن المغلقة، حيث يميل معظم الناس بشكل تلقائي وعفوي إلى الانعطاف نحو جهة اليسار والسير في اتجاه عكس عقارب الساعة.

هذه الظاهرة التي قد تبدو بسيطة أو غير ملحوظة في حياتنا اليومية، تبين أنها نمط متكرر يظهر في بيئات متنوعة مثل المتاحف والمراكز التجارية وحتى الغرف الفارغة. وقد أشار الدكتور إيناكي إتشيفيريا هوارتي، الباحث من جامعة نافارا في إسبانيا، إلى أن الشخص الذي يبدأ في استكشاف مساحة مجهولة يميل بشكل مدهش إلى اتباع هذا المسار الدائري عكس اتجاه عقارب الساعة.

ومن المثير للاهتمام أن هذا الاكتشاف لم يكن نتيجة بحث مخطط له في البداية، بل جاء بمحض الصدفة خلال فترة الجائحة العالمية، حيث كان الباحثون يجرون تجارب لمراقبة التباعد الاجتماعي وتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم التواجد في مكان واحد بأمان. وعندما قام الفريق بمراجعة تسجيلات الفيديو، لاحظ نمطاً غريباً يتكرر باستمرار، وهو أن الحشود كانت تتحرك بشكل جماعي في اتجاه واحد، مما دفعهم لتحويل هذه الملاحظة العابرة إلى مشروع بحثي متكامل لفهم الدوافع وراء هذا السلوك.

لضمان أن هذه النتائج ليست مجرد تأثير ثقافي محلي أو مرتبطة بعادات اجتماعية معينة في إسبانيا، قام الفريق البحثي بتوسيع نطاق دراسته من خلال التعاون مع الدكتور كلاوديو فيليسياني من جامعة طوكيو في اليابان. وقد أثبتت التجارب التي أجريت في اليابان أن البشر هناك يظهرون نفس الميل تماماً، مما يشير إلى أن هذا السلوك هو سمة بشرية عامة عابرة للقارات والثقافات.

ولم يتوقف الباحثون عند هذا الحد، بل قاموا بدراسة متغيرات أخرى مثل هيمنة اليد أو القدم أو العين، واكتشفوا أن هذا الميل للانعطاف يساراً يظل قائماً حتى لدى الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى أو اليسرى، كما ظهر السلوك لدى الذكور والإناث على حد سواء. ومع ذلك، رصد العلماء فارقاً واحداً ملحوظاً، وهو أن هذا الميل يكون أكثر وضوحاً وقوة لدى الأطفال مقارنة بالبالغين.

وفسر إتشيفيريا هوارتي هذه الظاهرة بأن كل فرد يمتلك ميلاً شخصياً طفيفاً جداً نحو أحد الجانبين، ولكن عندما يتواجد مجموعة من الناس في مكان واحد، تتراكم هذه الميول الفردية الصغيرة لتتحول إلى تيار عام من الحركة الدورية عكس اتجاه عقارب الساعة. تم نشر تفاصيل هذه الدراسة في المجلة العلمية المرموقة Nature Communications، ورغم دقة الملاحظات، إلا أن العلماء لا يزالون يبحثون عن السبب الجذري الدقيق لهذا التحيز الحركي.

وقد حاول الفريق اختبار عدة فرضيات، منها إجراء تجارب في بيئات الواقع الافتراضي، أو جعل المشاركين يتظاهرون بوجود إصابة في إحدى أرجلهم لمعرفة ما إذا كان ذلك سيغير اتجاه حركتهم. حتى أن بعض الباحثين طرحوا تساؤلات ساخرة حول ما إذا كان سكان أستراليا، بسبب موقعهم في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، قد يتحركون في الاتجاه المعاكس بفعل تأثير كوريوليس الذي يؤثر على الرياح والمحيطات، لكن هذه ظلت مجرد مداعبات علمية.

ومن الناحية البيولوجية، أشار الباحثون إلى أن هذا السلوك ليس حكراً على البشر، فقد وجدت دراسات سابقة في جامعة بريستول أن نمل الصخور يظهر ميلاً مشابهاً للانعطاف يساراً عند استكشاف أعشاش جديدة. ويرجح العلماء أن السبب يكمن في الميكانيكا الحيوية للجسم، حيث إن الإنسان ليس متناظراً تماماً من الناحية التشريحية، ويبدو أن طريقة معالجة الدماغ للمعلومات الحسية وتنسيقها مع الجهاز العضلي تخلق انحرافاً طفيفاً نحو جهة معينة.

تتجاوز أهمية هذا الاكتشاف مجرد الفضول العلمي، حيث يرى الدكتور إتشيفيريا هوارتي أن فهم هذا الميل الفطري يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين تصميم الأماكن العامة وتطوير استراتيجيات إخلاء أكثر واقعية وفعالية. فعند تصميم المتاحف، محطات القطارات، أو المتاجر الكبرى، يمكن للمهندسين استغلال هذا السلوك الطبيعي لتنظيم تدفق الحشود وتقليل الازدحام.

كما يمتد هذا التأثير إلى المجال الرياضي، حيث يذكر البروفيسور غاريث إيروين أن أول دورة ألعاب أولمبية في عام 1896 شهدت ركض الرياضيين باتجاه عقارب الساعة، إلا أنه تم تغيير هذا النظام في عام 1913 لأن أغلب الرياضيين شعروا أن هذا الاتجاه غير طبيعي ومرهق. وأصبح الركض عكس اتجاه عقارب الساعة هو القانون السائد في ألعاب القوى، وهو ما يفسره البعض بهيمنة الساق اليمنى لدى معظم البشر، حيث يوفر هذا الاتجاه قوة دفع داخلية أكبر على الجانب الأيمن من الجسم.

إن هذا التداخل بين البيولوجيا والممارسة الاجتماعية يظهر بوضوح حتى في الاستراتيجيات التسويقية للمتاجر الكبرى، التي تحاول توجيه الزبائن في مسارات معينة تتماشى مع ميولهم الفطرية لزيادة فرص التسوق والتعرض للمنتجات





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