لغز الذهب في مصر: قفزات استيرادية مشبوهة وشبهات بغسيل الأموال

تقرير مفصل يكشف الارتفاع الجنوني في واردات الذهب والفضة بمصر خلال الربع الأول من العام، مع تسليط الضوء على آليات غسيل الأموال والصراعات الدامية بين شبكات التهريب.

شهدت الأسواق المصرية في الربع الأول من العام الجاري تحولات دراماتيكية ومثيرة للجدل في حركة تداول المعادن النفيسة، حيث كشفت البيانات التجارية عن قفزة استثنائية وغير مسبوقة في قيمة واردات الذهب التي بلغت نحو 1.809 مليار دولار، محققة زيادة هائلة وصلت إلى 4138 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق التي لم تتجاوز فيها الواردات 42.7 مليون دولار.

ولم تتوقف هذه الطفرة عند الذهب وحده، بل امتدت لتشمل واردات الفضة التي سجلت ارتفاعا خياليا تخطى 17188 بالمئة لتصل قيمتها إلى 426 مليون دولار، مما يعني أن إجمالي المبالغ التي تدفقت خارج مصر في غضون تسعين يوما فقط لشراء هذين المعدنين بلغت نحو 2.235 مليار دولار. وفي المقابل، سجلت الصادرات المصرية من الذهب تراجعا ملحوظا بنسبة 61 بالمئة لتستقر عند 1.131 مليار دولار، وهو تباين حاد يثير تساؤلات عميقة حول الجدوى الاقتصادية لهذه العمليات وجهة الاستيراد الأساسية.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون وسياسيون، ومن بينهم أيمن صادق البرلماني المصري السابق، أن هذه الأرقام لا يمكن تصنيفها كزيادة تجارية طبيعية، بل هي قفزة تستوجب تدخل الجهات الرقابية فوريا للبحث في مسبباتها. ويشير التحليل إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز كشريك أساسي في هذه الحركة المزدوجة من الاستيراد وإعادة التصدير.

ويطرح التساؤل نفسه هنا عما إذا كانت مصر تتجه لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتكرير الذهب، أم أن هذه التحركات هي انعكاس للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وتحديدا تداعيات الحرب في السودان التي أثرت بشكل مباشر على تدفقات المعدن الأصفر في الأسواق المجاورة. وتزداد الريبة عندما يتم ربط هذه الأرقام بتصريحات رسمية سابقة تحدثت عن زيادة الإنتاج المحلي والقدرات التصديرية، بينما الواقع الرقمي يشير إلى نزيف ملياري في شكل واردات.

ومن جانب آخر، كشفت شهادات من داخل شركات نقل الأموال والمعادن الثمينة المعتمدة لدى البنك المركزي عن وجود أنماط حركة غير مفهومة ومشبوهة. فقد أشار مسؤولون في شركات حراسة ونقل إلى تنفيذ عمليات نقل واسعة لسبائك ومشغولات ذهبية وفضية عالية الجودة من شركات مصرية خاصة تعمل في منطقة الحسين بمصر القديمة باتجاه الإمارات، بمستندات رسمية عبر بنوك حكومية ومطارات رسمية.

والمثير للدهشة أن هذه الشحنات، التي تصل أوزانها إلى مئات الكيلوجرامات، تعود مرة أخرى إلى نفس الشركات المصرية من ذات الشركات الإماراتية في غضون أيام قليلة. هذه الدورة المغلقة من التصدير ثم الاستيراد الفوري تثير همسات قوية في أوساط التجار حول عمليات غسيل أموال منظمة تهدف إلى إضفاء صبغة شرعية ورسمية على أموال ومواد غير قانونية.

وتتعمق الشبهات عند النظر في العلاقة بين كبار تجار الصاغة في القاهرة وبين المنقبين العشوائيين، المعروفين بالدهابة، في مناطق أسوان والأقصر وجبال البحر الأحمر وصولاً إلى السودان. حيث يتم صهر الخام المستخرج بطرق غير قانونية، ثم تصديره إلى الإمارات ليتم إعادة استيراده كمعدن مكرر وشرعي، وبذلك يتم غسل مصدر الذهب وتمريره عبر القنوات الرسمية.

وتتزامن هذه العمليات مع مضاربات شرسة في الأسعار، حيث استغل بعض كبار التجار تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من مستويات 7 آلاف جنيه في مارس إلى نحو 6135 جنيها، عبر ضخ سيولة مالية ضخمة تصل إلى مليار جنيه للسيطرة على السوق وتوجيه الأسعار وفق مصالحهم الشخصية. أما الجانب المظلم من هذا الملف، فيتجلى في الصراعات الدموية التي نشبت بين شبكات التهريب والمجموعات الإجرامية التي تحاول الاستحواذ على تجارة الذهب.

فقد كشفت تسريبات صوتية عن صراعات بين شخصيات ذات صلة بعالم الجريمة المنظمة، مثل إبراهيم العرجاني ونخنوخ، حول السيطرة على طرق تهريب الذهب والمخدرات. وقد وصلت هذه الصراعات إلى حد التدخل القضائي والتحفظ على أموال بعض المتورطين بتهم غسل الأموال. كما برزت حوادث دولية، مثل واقعة الطائرة التي داهمتها السلطات الزامبية في لوساكا، والتي كانت تحمل تجار ذهب مصريين وضباطاً سابقين في الجيش في رحلات متكررة بين القاهرة ودبي وطرابلس.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت مناطق التنقيب العشوائي في سفاجا وإدفو اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من المنقبين، مما يؤكد أن ملف الذهب في مصر تحول من نشاط اقتصادي إلى ساحة صراع بين مافيات منظمة وجهات تسعى للتربح من الفوضى الجيوسياسية في المنطقة





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