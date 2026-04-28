لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات على منسوبي الأهلي بسبب أحداث مباراة الفيحاء

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات انضباطية بحق منسوبي الأهلي، بما في ذلك اللاعبين والمدرب والمصور، بسبب تصريحات ومنشورات إساءة إعلامية تجاه مسؤولي مباراة الفيحاء في دوري روشن.

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية بحق منسوبي نادي الأهلي ، على خلفية الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقد شهد اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية تعادلاً بنتيجة 1-1، لكنه تسبّب في جدل واسع عقب نهايته بسبب بعض القرارات التحكيمية التي أثارت استياءاً كبيراً بين لاعبي ومشجعي الأهلي. وصرحت اللجنة في بيان رسمي اليوم الاثنين بأن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على روح المنافسة النزيهة والالتزام بالقواعد الأخلاقية في اللعبة.

من بين القرارات الصادرة، فرضت اللجنة غرامة مالية بقيمة 90 ألف ريال على مهاجم الأهلي إيفان توني، بسبب تصريحات ومنشورات أدلى بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام. كما فرضت غرامة أخرى بقيمة 50 ألف ريال على اللاعب جالينو، بسبب منشورات مماثلة أدلى بها بعد المباراة، واعتبرتها اللجنة إساءة إعلامية وتثير الرأي العام.

ولم يقتصر الأمر على اللاعبين فقط، بل شمل أيضاً مصور النادي تاوا أنتونيس غوميس، الذي فرضت عليه غرامة قدرها 50 ألف ريال بسبب منشورات مشابهة. وفي السياق ذاته، فرضت اللجنة غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال على مدرب الأهلي ماتياس يايسله، بسبب تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، واعتبرتها اللجنة إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة.

كما أعلنت اللجنة رفض احتجاج الأهلي من الناحية الشكلية، بعد تقدم النادي باحتجاج رسمي بشأن القرارات التحكيمية الصادرة في المباراة أمام الفيحاء، مؤكدةً أن القرارات اتبعت الإجراءات النظامية. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود اللجنة لتعزيز الانضباط والأخلاق في الرياضة، وتذكير جميع الأطراف المعنية بأهمية احترام القواعد والقوانين الحاكمة للمنافسات الرياضية. كما أكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالسلوك الرياضي الإيجابي، والتقيد باللوائح والأنظمة لضمان سير المنافسات بسلاسة ونزاهة.

ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة إجراءات مماثلة في المستقبل مع أي طرف يخالف هذه المبادئ، بهدف الحفاظ على سمعة كرة القدم السعودية ورفع مستوى المنافسة





