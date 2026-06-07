لجنة القطاع اللوجستي بالرياض: تكامل المنظومة اللوجستية أولوية وطنية لتعزيز التنافسية الاقتصادية

تناولت لجنة القطاع اللوجستي بغرفة الرياض في بيان لها التكامل بين مكونات المنظومة اللوجستية كأولوية وطنية تدعم رؤية 2030، و destacت أهمية التنسيق بين الجهات وحلول الميل الأخير والتحديات الهيكلية.

أكدت لجنة القطاع اللوجستي بغرفة الرياض في اجتماعها الأخير الذي عقدته في السابع من يونيو 2026 على أن تسريع التكامل بين مختلف مكونات المنظومة اللوجستية في المملكة يمثل أولوية وطنية قصوى، حيث يسهم هذا التكامل بشكل مباشر في تعزيز تنافسية ال اقتصاد السعودي على المستوى العالمي.

وأوضحت اللجنة أن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وضمان انسيابية حركة البضائع والتجارة عبر المناطق الجغرافية المختلفة يعد هدفاً استراتيجياً يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وشددت على أن التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات التنظيمية والتشغيلية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للنقل والشركات المشغلة للموانئ والسكك الحديدية، أمر لا غنى عنه لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت اللجنة أن دعم الحلول اللوجستية الذكية التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة، وكذلك الحلول المستدامة التي تحترم البيئة، يساهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة مرونته التشغيلية، مما يمكنه من التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية. وفي السياق نفسه، سلطت اللجنة الضوء على مجموعة من التحديات التشغيلية والهيكلية التي لا تزال تعيق تحقيق التكامل الأمثل، أبرزها ضعف الربط متعدد الوسائط بين وسائل النقل المختلفة (برية، بحرية، سكك حديدية)، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمحطات والمراكز اللوجستية الرئيسية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بتنسيق الجداول الزمنية بين الموانئ البحرية وشركات السكك الحديدية.

كما نبهت إلى أن استمرار الاعتماد الكبير على الشاحنات في مرحلة "الميل الأخير" من سلسلة التوريد يمثل الحلقة الأكثر تكلفة والأكثر تأثيراً على كفاءة الإمداد بشكل عام، مما يستدعي تفعيل بدائل مثل التوزيع الآلي والمركبات الكهربائية والخدمات اللوجستية الحضرية المبتكرة. وأشاد رئيس اللجنة، محمد بن ذياب العكيلي، بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا القطاع يُعد أحد الركائز الاستراتيجية المحورية في مسيرة تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة.

وأشار إلى أن المشروعات النوعية الجارية، مثل توسعة ميناء الملك عبدالله، وتطوير شبكة السكك الحديدية، وبناء مراكز توزيع متطورة، والاستثمارات الضخمة في التقنية والبنية التحتية، تعكس الرؤية الطموحة لوضع المملكة كمحور لوجستي عالمي يربط بين الأسواق الدولية ويعزز مكانتها الجغرافية الفريدة. وذكر أن التكامل الفعّال بين جميع العناصر - الموانئ، والسكك الحديدية، والمراكز اللوجستية، ووسائل النقل متعددة الوسائط - يعد من الممكنات الرئيسة لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات، رفع كفاءة التشغيل، تقليل التكاليف، وتحسين سرعة تدفق البضائع بين المنافذ والأسواق والمناطق الصناعية.

وفي ختام تصريحاته، أكدت اللجنة أن تطوير المنظومة اللوجستية ليس مجرد بعد تشغيلي تقني، بل يشكل ركيزة اقتصادية وتنموية شاملة ترتبط مباشرة بقدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي غير النفطي، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني ككل





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