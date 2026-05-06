لبنان بين مطرقة التصعيد الإسرائيلي وسندان التحديات الداخلية لإرساء السلام

تحليل شامل لرؤية رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حول استعادة سيادة الدولة، وخطة حصر السلاح بيد الجيش، ومتطلبات التفاوض مع إسرائيل لتحقيق سلام دائم بعيداً عن التطبيع.

في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان ، شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً عسكرياً خطيراً تمثل في شن الجيش ال إسرائيل ي لسلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان ، متزامنة مع صدور أوامر إخلاء فورية شملت اثنتي عشرة بلدة وقرية، مما أدى إلى حالة من الذعر والنزوح المتكرر بين السكان المدنيين.

وفي خضم هذا المشهد المتوتر، برزت تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التي رسمت ملامح التوجه الحكومي الجديد، حيث أكد أن أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيراً دقيقاً وشاملاً، مشدداً على أن هدف لبنان الأساسي ليس التطبيع مع إسرائيل، بل الوصول إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الدولة اللبنانية كاملة. وأشار سلام إلى أن الحكومة بصدد إعادة النظر في الخطة المتعلقة بحصر السلاح، بهدف تطويرها بناءً على المعطيات والدروس المستفادة من الأحداث الدامية التي شهدتها الأشهر الماضية، وهو ما يعكس رغبة السلطة التنفيذية في فرض هيبة الدولة على كافة أراضيها.

وفيما يخص الملف الداخلي الشائك، أوضح رئيس الحكومة أن التواصل مع حزب الله يتم عبر القنوات الرسمية من خلال وزرائه المشاركين في الحكومة، مؤكداً أن الطريق نحو بسط سلطة الدولة يتطلب مفاوضات داخلية لبنانية جادة للتوصل إلى اتفاق وطني يقضي بحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية وتطبيق خطة درع الوطن. هذا التوجه يأتي تماشياً مع القرارات التي اتخذتها الحكومة في مطلع شهر مارس الماضي، حينما أعلنت حظر كافة الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، واصفة إياها بأنها أنشطة خارجة عن القانون، ومطالبة إياه بتسليم سلاحه للدولة وحصر نشاطه في الإطار السياسي والدستوري، بما يكرس حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني ويعزز السيادة الكاملة.

كما تم توجيه قيادة الجيش للبدء الفوري والحازم في تنفيذ خطة حصر السلاح، خاصة في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، باستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان التنفيذ. أما على صعيد المسار التفاوضي مع إسرائيل، فقد وضع رئيس الوزراء اللبناني شروطاً أساسية، معتبراً أن الحد الأدنى المطلوب هو وضع جدول زمني واضح ومحدد لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. كما شدد على ضرورة وجود قوة دولية في الجنوب اللبناني تتولى مهام المراقبة والتوثيق ورفع التقارير والتنسيق الميداني، لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ويرى الجانب اللبناني أن قوة تفاوضه تستمد شرعيتها من حقه المشروع في أرضه، في حين تسعى الحكومة للوصول إلى اتفاق دائم ينهي سلسلة الاجتياحات والضربات الإسرائيلية المستمرة، دون أن ينجرف ذلك نحو تطبيع سياسي غير مدروس. في المقابل، تصر إسرائيل على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن نزع سلاح حزب الله بشكل دائم وكامل كشرط أساسي للأمن.

إن المأساة الإنسانية التي خلفتها هذه المواجهات تعكس حجم الكارثة، حيث تشير بيانات وزارة الصحة اللبنانية إلى سقوط ألفين وسبعمائة واثنين من القتلى، وإصابة ثمانية آلاف وثلاثمائة وأحد عشر آخرين منذ بداية شهر مارس. هذا الواقع المأساوي يضع الحكومة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في ضرورة وقف نزيف الدماء من جهة، واستعادة السيادة الوطنية والإفراج عن الأسرى وحل المسائل العالقة حول النقاط المتنازع عليها من جهة أخرى.

إن المشهد اللبناني اليوم يتأرجح بين رغبة في السلام واستعادة مؤسسات الدولة، وبين ضغوط خارجية وتحديات داخلية عميقة، مما يجعل من المرحلة المقبلة مفصلية في تاريخ لبنان المعاصر، حيث يتطلع الشعب اللبناني إلى استقرار حقيقي ينهي عقوداً من الحروب والتدخلات، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات التي لا تملك فيها أي جهة سلاحاً منافساً لسلاح الدولة الشرعي، وهو المسعى الذي يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً وإرادة دولية حقيقية لإرساء قواعد الاستقرار المستدام في المنطقة





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل حزب الله نواف سلام السيادة الوطنية

United States Latest News, United States Headlines