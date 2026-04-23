لبنان يطالب بتمديد الهدنة وإسرائيل تشدد على مواجهة حزب الله

جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية لبحث تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل، مع اختلاف في المواقف بين الطرفين حول شروط التمديد ومستقبل الاستقرار في المنطقة.

تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية نتائج جولة محادثات جديدة تتأهب الولايات المتحدة لرعايتها، بهدف تجديد ال هدنة الحالية بين لبنان و إسرائيل . يضع الجانب ال لبنان ي نصب عينيه خلال هذه الجولة الحصول على تمديد لل هدنة لمدة شهر إضافي، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف شامل وكامل للعمليات العسكرية في جميع المناطق الحدودية.

ويشمل هذا الالتزام، بحسب مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى، التوقف التام عن أي شكل من أشكال التفجير والتدمير الذي يستهدف البنية التحتية والمدنية في المناطق المتضررة. يأتي هذا الطلب في ظل استمرار إسرائيل في خرق الهدنة بشكل يومي، مما يهدد بتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء. في المقابل، تتبنى إسرائيل موقفاً مختلفاً، حيث دعت لبنان إلى التعاون الوثيق لمواجهة حزب الله، واصفة إياه بأنه العقبة الرئيسية التي تعيق تحقيق السلام الدائم والمستدام في المنطقة.

وتؤكد إسرائيل عدم وجود خلافات جوهرية مع لبنان، بل تركز على ضرورة التعامل مع التهديد الذي تمثله حزب الله، وتعتبره مصدراً لزعزعة الاستقرار وتصعيد التوترات. هذا التصريح يعكس استمرار إسرائيل في ربط أي تقدم في المفاوضات بمعالجة قضية حزب الله، وهو ما يثير قلقاً لبنانياً من أن المفاوضات قد تتعثر إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المسألة الشائكة. وتعتبر إسرائيل أن حزب الله يمثل تهديداً لأمنها القومي، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاهه.

تتضمن جولة المحادثات الحالية مشاركة شخصيات بارزة من الأطراف المعنية، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض. كما يحضر المحادثات السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي. هذا الحضور الرفيع المستوى يعكس الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لهذه المفاوضات، ورغبتها في لعب دور فعال في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الاتصالات مستمرة على قدم وساق لتمديد وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو تحقيق وقف كامل وشامل للاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة. وتأتي هذه التصريحات في سياق الجهود اللبنانية لتعزيز موقفها التفاوضي، والتأكيد على حقها في استعادة سيادتها على كامل أراضيها.

الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 17 أبريل/نيسان الجاري، والتي كانت قابلة للتجديد لمدة 10 أيام، لم تنجح في تحقيق الاستقرار المطلوب، حيث استمرت إسرائيل في خرقها بشكل يومي، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 2 مارس/آذار الماضي، قد تسبب في مقتل 2475 شخصاً، وإصابة 7696 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من ديارهم.

وتحتل إسرائيل مناطق واسعة في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي اندلعت بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي. وقد توغلت القوات الإسرائيلية في العدوان الحالي مسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. بالإضافة إلى احتلالها لأراضي لبنان، تحتل إسرائيل أيضاً أراضي فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها، وتعيق قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

هذا الموقف الإسرائيلي يعقد جهود السلام في المنطقة، ويؤجج التوترات، ويزيد من خطر التصعيد





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل هدنة حزب الله مفاوضات الولايات المتحدة

United States Latest News, United States Headlines